Bei den World Transplant Games belegte Fabian Kreutzer Rang drei im Gehen. Er hat eine bewegende Lebens- und Leidensgeschichte hinter sich.

Vor gut einer Woche hat Fabian Kreutzer aus Osterath seinen zweiten 13. Geburtstag gefeiert. Am 19. Juli 2004 wurden dem heute 35-Jährigen beide Lungenflügel transplantiert. Was das für ein unfassbares Geschenk ist, sei ihm erst neulich wieder klar geworden, sagt er – als er bei der Siegerehrung der World Transplant Games 2017, der Weltmeisterschaft der Organtransplantierten, in einer Arena in Malaga mit einer Bronzemedaille um den Hals auf dem Siegertreppchen stand: dritter Platz im 5000-Meter-Gehen. „2300 Athleten waren am Start“, sagt Kreutzer. „Das Stadion wäre leer gewesen, wenn es keine Organtransplantation gäbe. Daran sieht man, wie wichtig es ist, auf das Thema aufmerksam zu machen. Man kann es gar nicht oft genug tun.“

In Deutschland hoffen aktuell mehr als 10 000 schwer kranke Menschen auf die Transplantation eines Organs. Für sie ist sie die einzige Möglichkeit, um zu überleben oder die Lebensqualität erheblich zu verbessern. Gleichzeitig gibt es zu wenig Spenderorgane. 421 Organspenden gab es im vergangenen Jahr deutschlandweit, Lebendspender ausgenommen. 2011 lag die Zahl noch bei 575. „Es muss auch nicht jeder Organspender werden“, sagt Fabian Kreutzer. „Aber eine Entscheidung sollte jeder für sich treffen – das finde ich wichtig.“

Kreutzer will auf das Thema Organspende aufmerksam machen

Tatsache ist: Ohne Organspende wäre der Osterather heute wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Fabian Kreutzer ist Sportler und Kämpfer, durch und durch. Mit knapp einem Jahr erhielten seine Eltern die Diagnose, dass ihr Sohn an Mukoviszidose leidet. Die Krankheit führt bei den Betroffenen unter ande- rem dazu, dass die Lunge durch zähen Schleim verklebt wird. Chronischer Husten, schwere Lungenentzündungen und starke Infektionen gehören zum Krankheitsbild. Immer wieder kam es dadurch zu Situationen, in denen Kreutzer dem Tod sehr nahe war.

Mit Anfang 20 war die Krankheit so weit fortgeschritten, dass er wusste, dass seine Lunge nicht mehr lange durchhalten würde. Er ließ sich auf die Liste für Spenderorgane setzen und bekam nach zwölf Monaten im Jahr 2004 eine neue Lunge. Doch damit war längst nicht alles gut. 2006 begann sein Immunsystem, die Spenderlunge abzustoßen – sein Lungenvolumen nahm mehr und mehr ab. Erst nach zwei Jahren verschlechterte sich sein Zustand nicht mehr weiter. Wenn Fabian Kreutzer heute Bahn fährt, trägt er einen Mundschutz, um sich vor Infektionen zu schützen. Nach dem Händeschütteln desinfiziert er seine Hände. Und wenn seine Studenten mit Erkältung in die Vorlesung kommen, dann bittet der Dozent für Volkswirtschaftslehre an der Hochschule Niederrhein sie, sich in die fünfte Reihe zu setzen. „Sicher ist sicher“, sagt Fabian Kreutzer.