Den Verein gibt es seit 125 Jahren.

Ein großer Geburtstag stand in Osterath an: Der OTV wurde in diesem Jahr 125 Jahre alt. Um das gebührend zu feiern, hatten sich die Organisatoren um den Vereinsvorsitzenden Peter Dietz ein großes Programm überlegt. Auf dem Rasenplatz am Krähenacker und daneben wurden viele Sportarten des OTV demonstriert: Badminton, Handball und Judo zum Beispiel. Alle Besucher wurden zum Mitmachen eingeladen.

Für Kinder gab es einen Geschicklichkeitsparcours, eine Hüpfburg und Kinderfahrzeuge, um ein Rennen über die 400-Meter-Bahn zu fahren. Im Zelt wurde Zumba vorgeführt. Für das leibliche Wohl sorgte neben den Food-Trucks das Cafeteria-Team, das mehr als 70 Kuchenspenden organisiert hatte.

Die Verantwortlichen zogen ein positives Fazit

Der OTV richtete zugleich das Fest des Sports der Stadt Meerbusch aus. Für den musikalischen Abschluss sorgte die Meerbuscher Band „The Mersey Boys“, die mit ihrer Mischung aus selbst geschriebenen und gecoverten Songs für gute Stimmung sorgten.

Nachdem Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage dem OTV ihre Glückwünsche überbracht und ihre Ansprachen gehalten hatten, war es an Peter Dietz, sich zu bedanken und seine Worte an die rund 700 Gäste zu richten. Er schlug einen Bogen vom Jahr 1893 bis heute und wies auf die neue Vereins-Chronik hin, bevor er die Gäste aufrief, für die OTV-Geschäftsführerin Dagmar Schotter, die ihren Geburtstag im Zelt feierte, ein „Happy Birthday“ anzustimmen.

Für den letzten Höhepunkt im Jubiläumsprogramm hatten die Organisatoren eine 15 Quadratmeter große LED-Wand aufgebaut, damit keiner das WM-Spiel Deutschland gegen Schweden verpassen musste. Den Spielverlauf hätten sie nicht besser planen können: Spannung bis zuletzt und nach dem Tor in der Nachspielzeit allerbeste Stimmung im Zelt. Die anschließende Party dauerte noch bis 1 Uhr nachts.

Das Fazit des Vorstands und des Organisationsteams: „Das war ein gelungenes Fest für Jung und Alt.“ Red