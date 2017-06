Die Veranstaltung wird zum 25. Mal vom Meerbuscher NABU-Ortsverband organisiert. An 80 Ständen werden nachhaltige Produkte angeboten.

Fair, nachhaltig und sozial – das sind die Schlagworte, die sich die Organisatoren des Ökomarktes in Meerbusch auf die Fahnen geschrieben haben. Die Veranstaltung, die der Naturschutzbund (NABU) bereits zum 25. Mal organisiert, findet am Sonntag, 11. Juni, von 11 bis 17 Uhr in der Lanker Fußgängerzone vom Krankenhaus bis zum Alten Marktplatz statt. Sie ist zu einer Institution in der Stadt im Grünen geworden und zieht Besucher auch über die Stadtgrenzen hinaus an.

Wer über einen gemütlichen Markt schlendern möchte, Pfeffer aus Kambodscha, ein Insektenhotel oder selbst gemachte Seife kaufen und sich außerdem über umweltrelevante Themen informieren will, ist dort goldrichtig. „An bis zu 80 Ständen zeigen wir ein reichhaltiges Angebot an ökologischen Produkten und Dienstleistungen, aber auch Kunsthandwerk, das nachhaltig mit Naturmaterialien produziert wurde“, erläutert Wolf Meyer-Ricks, Vorsitzender des NABU Meerbusch, der den Ökomarkt ehrenamtlich organisiert.

Fahrradbörse beim ADFC Meerbusch

Es gibt Crêpes, Vollkornbrot und Suppen sowie Kostproben von Marmeladen, Likören und Antipasti. Die Konfirmanden der evangelischen Gemeinde bieten Kaffee und Waffeln zugunsten der Jasminhilfe an. Am Stand der Stadt Meerbusch dreht sich alles um das Thema Fahrrad. „Die Besucher können bei uns einen Shopper für das Fahrrad kaufen, mit dem man leicht alle Einkäufe vom Bierkasten bis zu frischem Gemüse transportieren kann“, sagt Klimaschutzmanagerin Johanna Neumann. Zudem könne man sich vor Ort zu der Aktion Stadtradeln anmelden, die am 24. Juni startet.

Auch die Wirtschaftsbetriebe Meerbusch (WBM) setzen auf umweltfreundliche Mobilität. Auf dem Ökomarkt präsentiert das Energieunternehmen vier Elektrofahrzeuge. Am Stand der WBM können Radbegeisterte auch die Meerbuscher Teilstrecke der Tour de France mit dem Rennrad befahren – allerdings nur virtuell. Wer noch kein Fahrrad besitzt oder sein altes verkaufen möchte, ist beim ADFC Meerbusch an der richtigen Adresse. Der Verein organisiert eine Fahrradbörse. Der ADFC berät bei der Gestaltung des Preises und bietet Kaufverträge an, die gewährleisten, dass alles ordnungsgemäß vor sich geht.

Neben Fahrrädern können auf dem Ökomarkt auch Bücher und Kindersachen recycelt werden. Birgit Diestelhorst nimmt noch Anmeldungen für den Büchermarkt auf dem Platz zwischen Mode Dammer und Mrs. Books entgegen (Mail: b.dh@web.de). Der Kindertrödel ist wie gewohnt auf dem Alten Marktplatz platziert. An rund 50 Ständen können gebrauchte Kinderkleidung und Spielzeug unters Volk gebracht werden. Anmeldungen dafür sind per Mail an kindertroedel-oekomarkt@t-online.de möglich. Um 13 Uhr wird Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage die Preisträger des Umwelt-Malwettbewerbs auszeichnen. Von 755 Bildern, die in Kindergärten und Schulen gemalt wurden, wurden dreizehn für den Umweltkalender 2018 ausgewählt. Parallel zum Ökomarkt gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag der Werbegemeinschaft rund um Lank-Latum. Von 12 bis 17 Uhr öffnen zahlreiche Geschäfte im Ortskern.