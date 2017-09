Rebecca (4) und Lukas (7) spielten bei der Premiere am Samstag Kritiker.

Zwischendurch wird es kurz mal gruselig im Kinder-Musical „Ritter Rost macht Urlaub“: Bedrohliche Wolken steigen auf, bringen Blitz, Donner, Regen und verbreiten mit strengen Stimmen eine schaurige Atmosphäre. Die Kinder im Forum Wasserturm, die eben noch gelacht haben, sind wie gebannt. „Das hat ganz schön gedonnert“, sagt Rebecca (4) später. „Ich habe geheult. Aber nicht echt. Nicht mit Tränen.“ Ihr Bruder Lukas (7) gibt sich abgeklärt. „Ich saß da ganz normal und hatte keine Angst, als die Wolken kamen. Eigentlich fand ich das lustig.“ Er bewunderte, wie der clevere Ritter die grauen Bösewichter zum Verschwinden brachte. „Der hat sie nur einmal angeschaut, und schon haben sie sich in Luft aufgelöst.“

Prinzessin Magnesia ist eine brillante Nummer für sich

Die Geschwister lieben ihre „Ritter Rost“-Bücher und sind mit großer Neugier zur Premiere gekommen. Die Hauptfigur wurde gnädig aufgenommen. Aber ob der Pfiffikus tatsächlich immer mutig ist, bezweifelt Lukas. „Manchmal gibt er auch nur an.“ Am besten gefielen ihm die beiden anderen Ritter, schon wegen ihrer guten Stimmen. Rebecca amüsierte sich sehr über den Drachen Koks, die Lieblingfigur auch ihres Bruders. „Wie der dauernd das Eis klauen wollte! Und die Bö hat’s immer gesehen.“ Viel Spaß machte ihr die Szene nach der Bruchlandung in Schrottland. „Das Bein von Ritter Rost hat so gequietscht!“ Am Ende der Vorstellung sind beide Kinder zufrieden. Lukas stützt danach bei Pommes frites den Kopf auf den Arm und murmelt bedächtig: „Wenn Theaterstücke sehr lange dauern, werde ich immer etwas schläfrig.“ Aber er käme gerne wieder, beteuert er.

Das wird den übrigen Zuschauern kaum anders gegangen sein. Sie erlebten ein mit Kindern und Jugendlichen professionell inszeniertes Musical, mitreißende Ohrwurm-Lieder und hübsche Spielszenen. Man mag nun wirklich keinen herausstellen, aber Prinzessin Magnesia, das liebreizende Königstöcherlein, war eine brillante Nummer für sich – und sprach wie eine Doppelgängerin von Verona Pooth. Der begeisterte Applaus galt allen Mitwirkenden, dem munteren Ensemble und den schmissigen Musikern. Kommendes Wochenende gibt es noch einmal vier Vorstellungen von „Ritter Rost macht Urlaub“: Samstag und Sontag jeweils um 14 Uhr und um 16.30 Uhr.