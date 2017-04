Nicole Niederdellmann-Siemes

SPD

Akademikerin, berufstätig, verheiratet und zwei Söhne: Nicole Niederdellmann-Siemes, Landtagskandidatin für die Sozialdemokraten, ist ein Paradebeispiel für die moderne Frau. Die 47-Jährige wurde in Bochum geboren, aufgewachsen ist sie in einem Arbeiterhaushalt. Nach dem Abitur ging es geradezu vorbildlich weiter: Sie studierte Sozialwissenschaften, Volkswirtschaft- und Rechtslehre, sammelte Arbeitserfahrung bei einer Unternehmensberatung und kam früh mit Betriebsrat, Gewerkschaft und Kommunalpolitik in Berührung. Neben ihrem Job in der Stadtverwaltung Düsseldorf absolvierte sie einen Master in Personalentwicklung.

Zum dritten Mal ist die Mutter von Noah und Jakob (10 und 14 Jahre) die Landtagskandidatin der SPD im Wahlkreis 46. Beim ersten Mal verlor sie gegen den CDU-Kandidaten Lutz Lienenkämper mit 25 Prozentpunkten Differenz, beim zweiten Mal mit zehn. „Als langjährige Kommunalpolitikerin und Fraktionsvorsitzende der Meerbuscher SPD weiß ich, dass die Menschen Politik daran messen, wie es ihnen vor Ort geht. Es sind oftmals die gleichen, wichtigen Themen, die unsere Kommunen und das Land betreffen“, sagt Niederdellmann-Siemes. Diese seien der bezahlbare Wohnraum, die bedarfsgerechte Entwicklung der Schullandschaft, das berechtigte Sicherheitsbedürfnis der Menschen und die finanzielle Ausstattung der Kommunen. Sozialdemokratie ist bei der Familie Niederdellmann aus der Böhlersiedlung in Büderich seit Jahren Programm: Ihr Vater Jürgen war seiner Zeit beim Stahlkocher Böhler beschäftigt, Mutter Ilse war in der Arbeiterwohlfahrt aktiv. Beide führten die SPD in Meerbusch an Spitzenpositionen und lebten ihrer Tochter Eigenschaften wie Solidarität und soziale Verantwortung vor.

Seit Ende März führt auch Tochter Nicole die Spitze: Mit 100 Prozent der Stimmen wählten die Mitglieder sie zur neuen Vorsitzenden der SPD Meerbusch. „Ich bin davon überzeugt, dass die SPD die besseren Antworten auf die entscheidenden Fragen hat, und möchte als Landtagsabgeordnete daran mitwirken, dass NRW stark und gerecht bleibt.“ Niederdellmann-Siemes ist Fan von Borussia Mönchengladbach, hört Musik von Simple Minds, schaut gerne Filme mit George Clooney und liest am liebsten Bücher von Kurt Tucholsky. Sie ist eine Frau mit Power, weiß, was sie will, und kann sich durchsetzen, bleibt dabei aber immer charmant und begegnet den Menschen nicht abgehoben, sondern auf Augenhöhe. Der Titel ihrer Homepage „Nicole wählen“ soll dafür nur ein kleines Beispiel sein. laha

» Steckbrief: Nicole Niederdellmann-Siemes ist 47 Jahre alt. Geboren wurde sie in Bochum. Die Diplom- Sozialwissenschaftlerin ist seit 1987 SPD-Mitglied und derzeit Fraktionsvorsitzende der Meerbuscher Sozialdemokraten.