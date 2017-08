Veranstaltungsplan für zweites Halbjahr 2017 steht fest.

Das Team des Alten Küsterhausesmit Inge Sternemann, Lilli Bremes und Ulla Sommers hat ein neues Programm zusammengestellt. Altbewährtes wie der Frauengesprächspreis „Schlaflos in Büderich“, das Malta-Café für demenzkranke Menschen oder das von der Hospizbewegung Meerbusch initiierte Trauercafé Sonnenstrahl, die Englisch-Kurse 50+ und die „Fit im Alter“-Seminare werden weiterhin angeboten. Auch das Acrylmalen plus Workshop sind in der zweiten Jahreshälfte im Programm zu finden. Der Zeichenunterricht von Reimund Franke wird ebenfalls weitergeführt. Zusätzlich bietet der Meerbuscher Künstler erstmalig einen „Kupferdruck“-Kurs an. Er startet am Dienstag, 5. September.

Malerei bestimmt die Themen im Herbst

Im Literaturtreff ab Donnerstag, 12. Oktober, geht es um Theodor Fontanes „Effi Briest“ „Helfen Sie uns helfen!“ heißt es, wenn Marlene Abbara als Vorsitzende der Jasmin-Hilfe am Mittwoch, 27. September, 19 Uhr, die humanitäre Arbeit des Vereins erläutert. Bereits am Samstag, 2. September, 15 Uhr, startet die erste Ausstellung. Unter dem Titel „Emotionen in Farbe“ werden bis zum Sonntag, 17. September, Arbeiten aus den Acrylmalkursen mit Beate Dohme gezeigt. Weiter geht’s mit „Karl Franke zum 100. Geburtstag“. Zu sehen ist ein Querschnitt des Schaffens des „Vaters der bekannten Meerbuscher Kunstfamilie“. Die Vernissage findet am Mittwoch, 11. Oktober, um 18 Uhr statt.

Als Retrospektive ist die Ausstellung mit Arbeiten von Elba Beseler-Müller (11. und 12. November) gedacht. Am 25. und 26. November geht es mit „Kunst aus dem Koffer“ um Arbeiten des Neusser Künstler-Kreises. Den Jahresabschluss bildet eine Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel „Die Zeichnung – unsere Liebe“ vom 2. bis 17. Dezember.

Anmeldungen für verschiedene Veranstaltungen sind möglich per Post (Altes Küsterhaus, Düsseldorfer Straße 6, 40667 Meerbusch). Informationen zum Alten Küsterhaus gibt es außerdem telefonisch bei Lilli Bremes unter der Nummer 0172/9353814 oder per E-Mail. mgö

altes.kuesterhaus@web.de