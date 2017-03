Neuer Kulturshop in den Osterather Arkaden

Katrin Maiwald verkauft in ihrem Laden ein Sortiment aus Wohnaccessoires, Design und Kunst.

Frischer Wind in den Osterather Arkaden: Dort, wo bisher „Wohnkost“ zu finden war, gibt es ab Samstag, 10 Uhr, ein buntes Sortiment aus Wohnaccessoires, Design und Kunst zu erstehen. „Stilwald – Local Design & Workshops“ zieht in die Räume am Bommershöfer Weg 5 ein. „Ein großer Teil der Artikel ist handgemacht und stammt von unterschiedlichen Designern aus der Region“, verspricht Katrin Maiwald. Ergänzt wird das Angebot von dekorativen Artikeln und Feinkost wie fair gehandeltem Olivenöl aus Tunesien und auch dem Teesortiment der „Wohnkost“.

Zweiter Platz bei einem Kölner Gründerwettbewerb

Liliane Elwert, die derzeit ihren „Wohnkost“-Online-Shop mit Produkten füllt, freut sich auf „Stilwald“: „Es ist wunderbar, so eine kreative und motivierte Nachfolge gefunden zu haben.“ Und Katrin Maiwald ist gespannt, wie ihr „Stilwald“-Konzept ankommt. Schließlich hat sie dafür beim Gründerwettbewerb der Wirtschaftsjunioren Köln den zweiten Platz belegt: „Ich habe mit kundenorientiertem Ansatz und einer ausgeprägten Gründerpersönlichkeit überzeugt.“

Hinter diesem Ansatz steht das Angebot von Wohnaccessoires in Kombination mit der Förderung von Kunst und Kultur: „Die Menschen sollen den Wert handgemachter Dinge erkennen und auch sehen, dass dies zu absolut humanen Preisen möglich ist.“

Die 37-Jährige selbst malt mit Leidenschaft, hört dabei klassische Musik, bietet ihre Bilder zu fairen Preisen an und erfüllt sich jetzt mit „Stilwald“ den „Traum vom eigenen Laden“. Sie arbeitet mit Designern zusammen, will Malkurse anbieten, Workshops – auch zu Hause zu familiären Anlässen – und vielleicht auch Nähkurse: „Der Laden soll zu einer Art Treffpunkt werden, mit Poetry Slams oder Ähnlichem. Ich möchte den Kunden einen Mehrwert bieten.“ Die Ideen reichen vom Kauf von Bildern auf Raten bis zur Designberatung im eigenen Zuhause. Damit umreißt Katrin Maiwald ihr Ziel: „Ich möchte den Einzelhandel verändern und dem Kunden Erlebnisse in Form von Workshops und Veranstaltungen bieten.“

In der Startphase hat „Stilwald“ von Mittwoch bis Samstag zu gestaffelten Zeiten geöffnet. Die junge Gründerin lebt noch in Köln. Sie kocht gerne und genießt, ist viel mit dem Rad unterwegs, saugt die jeweilige Atmosphäre auf und verspricht: „Wenn die Osterather ‚Stilwald‘ lieben und fördern, gibt es noch viel mehr bunte Erlebnisse.“ Am 8. April ab 10 Uhr startet eine Opening Party und bis zum 27. Mai läuft eine Verlosungsaktion. mgö