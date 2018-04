Thomas Kepurra (47) regiert die Büdericher Sebastianer.

Thomas Kepurra vom Bundesfanfarencorps 1968 Büderich hat ein historisches Triple geschafft. Als erster Büdericher Schütze konnte er nach der Würde des Jungschützen- und des Ehrenkönigs 1996 und 2016 jetzt auch die des Schützenkönigs erringen. Groß war die Freude unter den rund 400 angetretenen Schützenbrüdern, dass mit Kepurra und dem Blauen Husaren Marcel Hermes gleich zwei Bewerber um das Amt des ersten Repräsentanten der über 450 Jahre alten St. Sebastianus-Bruderschaft im Hallenbadpark unter die Vogelstange getreten waren.

Herausforderer Marcel Hermes erhielt keine Chance

Hermes wollte 25 Jahre nach seinem Vater Michael das Königssilber erringen, aber der 47 Jahre alte Kepurra, dessen Fanfarencorps 50-jähriges Bestehen feiert, gilt als treffsicherer Pfänderschütze. Viele Beobachter waren sich daher sicher, dass Hermes keine zweite Chance für einen Schuss auf die Königsscheibe bekommen würde. Als dann schon beim Auslosen der Reihenfolge das Glück mit Kepurra war, überraschte es kaum, dass die begehrte Platte schon beim ersten Schuss fiel.

So erleichtert der neue König aussah, so enttäuscht zeigte sich Hermes, der aber als fairer Kontrahent zu den ersten Gratulanten gehörte. Auch Schützenpräsident Peter Gröters lobte das kameradschaftliche Verhalten und versprach aufmunternd: „Wir suchen in jedem Jahr einen neuen König“. Die Bruderschaft zollte Hermes mit stehenden Ovationen ihre Achtung.

Neuer Jungschützenkönig ist Jonathan Gleumes

Bei der Proklamation ließen sich Thomas und Silke Kepurra dann reichlich feiern, nachdem Vorgänger Robert van Vreden von seinem Königsjahr geschwärmt und sichtlich bewegt seinem Nachfolger eine ebenso freudige Regentschaft gewünscht hatte.

Schon vor der Proklamation hatten Ehrenkönigin Nina Bödefeld und Jungschützenkönig Martin Schwenzitzki ihren Nachfolgern die Amtsketten umgehängt. Bei den Ehrengästen konnte Sascha Schäfer von der Jägerkompanie Eintracht punkten. Der scheidende Minister hatte die Chance genutzt, ein Vierteljahrhundert nach seinem Vater den Schritt vom Minister zum Ehrenkönig zu machen. An seiner Seite strahlt Ehefrau Sandra. Ebenfalls aus der Eintracht stammt Jungschützenkönig Jonathan Gleumes. Mit dem 23-jährigen Azubi freut sich Freundin Friederike Günther auf die Regentschaft.