Bessere Anbindung von Osterath und Strümp.

Die Rheinbahn will die Expressbuslinie zwischen Meerbusch und dem Düsseldorfer Norden wieder aufleben lassen. 2005 wurde sie eingestellt, jetzt ist eine neue Route geplant. Im Februar stellte Tim Bäumken, Abteilungsleiter Verkehrsplanung bei der Rheinbahn, die Pläne dem Planungsausschuss vor.

Diskussion am 13. Juni im Planungsausschuss

Mittlerweile hat die Verwaltung einen Beschlussvorschlag erarbeitet. In der Sitzung am Dienstag, 13. Juni, sprechen Mitglieder des Planungsausschusses ab 17 Uhr im Technischen Rathaus in Lank über dieses Thema. Laut Beschlussvorschlag soll der Ausschuss dem Rat empfehlen, die SB 52 mit dem nächsten Fahrplanwechsel zum 7. Januar 2018 einzuführen. Sie soll vom Bahnhof Osterath zur Haltestelle Düsseldorf-Aquazoo fahren – am liebsten im 20-Minutentakt.

Neue Linie greift einen konkreten Bedarf auf

Vorteile sieht die Stadt vor allem in einer deutlich verbesserten Anbindung der Ortsteile Osterath, Strümp und Lank-Latum an den Düsseldorfer Norden. Dort, sagt Planungsdezernent Michael Assenmacher, gebe es gute und vielseitige Übergangsmöglichkeiten zu anderen Stadtbahnverkehrslinien. Die neue Schnellbuslinie 52 greife damit einen konkreten Bedarf auf und werde sich vermutlich innerhalb kurzer Zeit in der öffentlichen Wahrnehmung als neue Linie etablieren, so die Einschätzung Assenmachers.

Der Weg soll künftig vom Bahnhof Osterath über Wienenweg, Kapellenstraße, Hoterheide, Reha-Klinik, Strümp-Kirche, Schillerstraße, Düsseldorf-Freiligrathplatz und Düsseldorf-Messe Ost zur Haltestelle Düsseldorf-Aquazoo führen. An der Haltestelle Freiligrathplatz ist ein Umstieg in Richtung Flughafen und Stadtbahnlinennetz möglich. Der Schnellbus 52 soll von 6 bis 9 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr im 20-Minuten-, dazwischen im 30-Minuten- und samstags im Stundentakt fahren.

Zusätzliche Haltestelle ist angedacht

Sollte die neue Schnellbuslinie positiv angenommen werden, schlägt die Stadt noch eine zusätzliche Haltestelle im Bereich Schloßstraße/Xantener Straße vor. Die Kosten für die Errichtung lägen bei circa 500 000 Euro, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Dadurch könne die Anbindung der Haltestelle Schillerstraße entfallen. In der Variante „20-Minuten-Takt“ würde der Fahrplan der Schnellbus-Linie Meerbusch rund 111 500 Euro jährlich kosten. Bei der Variante „30-Minuten-Takt“ fielen Gesamtkosten von 85 218,62 Euro an. juha