Das Angebot des Drogeriemarktes, der am historischen Gumpertzhof steht, ist vielfältig.

Leonie Schumeckers steht mit einem Glas Sekt in der Hand zwischen Haarspülung, Schnittchen und Rasierschaum. „Dort, wo die Frau in dem weißen T-Shirt steht“, sagt die Meerbuscherin, „dort bin ich geboren“ und zeigt mit der Hand zur Ladentür. Zur Eröffnungsfeier der neuen Rossmann-Filiale auf der Hochstraße sei sie mit gemischten Gefühlen gekommen.

Dass es an dem historischen Gumpertzhof in Osterath ab heute eine Drogerie-Filiale gibt, sei durchaus keine Selbstverständlichkeit, sagte Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage bei der formellen Eröffnungsfeier am Freitag. „Wir sind dankbar, dass alle mitgezogen haben – auch die umliegenden Händler“, sagt Mielke-Westerlage. Und eben auch die Familie Schumeckers, deren Wohnhaus vorher dort stand, wo jetzt Duschgel und Haarspangen verkauft werden.

Bürgermeisterin: „Neuer Anker für den Meerbuscher Einzelhandel“

Wie sehr die neue Ladenfläche in Osterath erwartet wird, zeigt der Tag vor der Eröffnung. „Wir eröffnen leider erst morgen“, muss Lisa Wagner, Bezirksleiterin von Rossmann, einige neugierige Kunden bremsen. „Ach so“, sagen die, „es sieht alles schon so fertig aus.“ Auf den ersten Blick tut es das tatsächlich. Aber Lisa Wagner klärt auf: „Wir haben noch einige Lücken.“

Kurz vor Ladeneröffnung werden in der Hochstraße 22 noch fleißig Flaschen und Tuben in die Regale geräumt und Oberflächen geputzt. Sorge, dass man in der neuen Filiale künftig zu kurz kommen könne, müssten die Kunden aber nicht haben. „Diese Filiale führt alle Produkte, die wir im Sortiment haben“, sagt Lisa Wagner. Sprich, wer spezielle Wünsche hat, sollte dort fündig werden.

17 000 Produkte gibt es. Diese Vielfalt freue sicherlich vor allem die Frauen, sagt Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage. Nachdem in der Vergangenheit zwei Schlecker-Filialen schließen mussten, sei der Bedarf nach einem neuen Drogerie-Markt groß gewesen, sagt die Bürgermeisterin. Mit der neuen Rossmann-Filiale ziehe nun nicht nur ein „verlässlicher und guter Partner“ nach Osterath, sondern auch ein neuer „Anker für den Einzelhandel“ in den Stadtteil, sagt Mielke-Westerlage. Die Drogerie-Kette sei ein attraktiver Händler, von dessen Strahlkraft auch die umliegenden Ladenbesitzer profitieren können, sagt auch Großinvestor Peter Soliman.

Zwölf Mitarbeiter werden in der Filiale beschäftigt sein, davon fünf neue Rossmann-Mitarbeiter. Die neue Marktleiterin Sabrina Joppmann bringt Erfahrung mit. Sie hat bereits eine Filiale in Gelsenkirchen geleitet. In der Filiale wird es eine besonders große Auswahl an Bio-Produkten und auch neuen Kosmetik-Marken geben, sagt Lisa Wagner. Besonders sei außerdem das Angebot von Spiel- und Schreibwaren.