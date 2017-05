„Faszination Heimtierwelt“ wird auf dem Areal Böhler ausgerichtet.

Die Messe „Faszination Heimtierwelt“ feiert am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Juni, Premiere. Sie findet in den Alten Schmiedehallen auf dem Areal Böhler an der Stadtgrenze von Meerbusch und Düsseldorf statt. Zu sehen sind an den beiden Messetagen Vorführungen, etwa mit Hütehunden und Schafen, sowie Aktionen im Hundefrisbeesport. Zudem können sich Besucher über Zughundesport und Dogdance informieren.

Es gibt ein Aquaristikfachforum, die Tierretter um Oli P. stellen sich vor, Hundetrainerin Karin Actun erklärt körpersprachliche Kommunikation mit Hunden, Katzenexpertin Miriam Kuhl artgerechte Haltung von Katzen.

Aber auch gesunde Ernährung für Hunde, die eventuell unter einer Allergie leiden, ist ein Thema – ebenso wie Physiotherapie für Vierbeiner. Tierschutz ist ein weiteres Kapitel: Die Schildkrötenauffangstation Dorsten stellt sich vor, ebenso wie gemeinnützige Vereine, die sich dem Tierschutz verschrieben haben. Kinder können sich schminken lassen, bei einem Malwettbewerb mitmachen oder sich im Frosch-Weitspringen üben.

Mehr als 110 Aussteller präsentieren sich auf den 8000 Quadratmetern in den Alten Schmiedehallen. „Wir freuen uns, dass sich die Veranstalter der ‚Faszination Heimtierwelt‘ für Meerbusch als Messestandort entschieden haben. Denn der Wirtschaftsstandort Meerbusch bietet insbesondere eine große Kaufkraft, ein bevölkerungsreiches Einzugsgebiet und natürlich wohnen hier auch zahlreiche Heimtierhalter“, sagte Meerbuschs Wirtschaftsförderin Heike Reiß.

Die Location solle den Besuchern mit ihrer Industriearchitektur eine außergewöhnliche Atmosphäre bieten, sagte Patric Gellenbeck vom Event- und Locationmanagement Areal Böhler. Veranstalter ist die takefive-media GmbH, die laut ihres Geschäftsführers Stephan Schlüter mit dieser Veranstaltung eine neue Heimtiermesse im Rheinland positionieren will.

Tickets gibt es online und an der Tageskasse. Erwachsene zahlen 8,50 Euro, Kinder bis zu sechs Jahren zahlen keinen Eintritt. Die Familienkarte kostet für zwei Erwachsene mit zwei Kindern 22,50 Euro, das Ticket für den Hund zwei Euro. Hinweis: Hunde dürfen nur mit gültiger Tollwutschutzimpfung in die Halle. Red

