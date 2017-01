Musizieren im Büdericher Frisörsalon

Jürgen Strerath ist Frisör und hat ein Faible fürs Musikmachen.

Während oben die Haare fallen, zupfen unten die Musiker an den Saiten ihrer Gitarren. Die Band „The New Towers“ probt im Keller des Frisörsalons von Jürgen Strerath auf der Witzfeldstraße – und der Frisörmeister sitzt selbst am Schlagzeug. Denn neben seiner Leidenschaft fürs Haareschneiden, hat er auch ein Faible fürs Musikmachen. „Als Kind habe ich Akkordeon gespielt. Das kam aber irgendwann aus der Mode.“ Die Musik der Beatles habe ihn dann zum leidenschaftlichen Schlagzeuger gemacht. „Aber irgendwann wurde mir die Schlepperei zu viel“, sagt er und lacht. „Deshalb habe ich noch Trompete und Flügelhorn gelernt, die kann man sich leicht unter den Arm klemmen.“

Nun aber mit „The New Towers“ sitzt Jürgen Strerath wieder an seinem gold-glitzerndem Schlagzeug. Zusammen mit den anderen drei Musikern – Abi Man an der Sologitarre, Mario Brother am Bass und Koka Kola mit Gitarre und Gesang – spielt er Stücke von Santana, Beatles, Bob Marley, Kool an the Gang. Alles im „New Tower Style“, wie Strerath sagt. „Die Towers waren eine echte Institution in Mönchengladbach“, erklärt der Frisörmeister. „Und zwei von den Bandmitgliedern spielen jetzt bei uns – deshalb sind wir die neuen Towers.“

Zwei- bis dreimal die Woche proben die Musiker

Ihr Stil sei vor allem dadurch geprägt, die bunt gemischten Stilrichtungen zu präsentieren. „Die Songs sind immer anspruchsvoll, besonders der mehrstimmige Gesang.“ In erster Linie ginge es der Band darum, das Publikum zu unterhalten, sagt Strehrath. „Es ist wie hier im Salon. Beides erfordert Kreativität und beides sollte gute Laune vermitteln. Als Frisör und als Musiker darf man keine Berührungsängste haben.“

Kennengelernt haben sich die vier – wie sollte es auch anders sein – über die Musik. „Wir alle haben einen gemeinsamen Bekannten, der eine Band für seine Hochzeit gesucht hat“, erzählt Jürgen Strerath. „Also hat er uns alle zu einer Jam-Session eingeladen, die Chemie hat gestimmt und wir haben auf seiner Hochzeit gespielt.“ Bei diesem Auftritt sollte es aber nicht bleiben. Momentan proben die fünf Musiker zwei bis drei mal die Woche in den Katakomben des Frisörsalons und treten zwei Mal monatlich auf – in Meerbusch und Umgebung, Mönchengladbach und Grevenbroich. Im Februar verschlägt es „The New Towers“ nach Neuss ins Börsencafé.

Eine Menge zu tun für jemanden, der selbstständig ist, gibt Jürgen Strerath zu. Denn die Band ist nicht sein einziges Projekt neben dem Salon. Als Frisör tritt er immer wieder bei einem Teleshopping-Sender auf, als Musiker hat er noch zwei weitere Bands, mit denen er Musik macht. „Ich weiß auch nicht wie, aber irgendwie hat es immer gut nebeneinander funktioniert.“ Dafür räumt er der Musik immer wieder Platz ein, blockt Zeiten und verlegt Termine. Am Samstag, nach dem Konzert im Börsencafé, gönnt sich Jürgen Strerath eine kleine Auszeit. Da will er erst ein wenig später im Salon aufschlagen.