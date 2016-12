Münstermann gibt Modegeschäft auf

Im Juli 2017, kurz nach dem 25-jährigen Bestehen, wird der Laden geschlossen.

Nach fast 25 Jahren schließt Hanno Münstermann sein Mode-Geschäft an der Theodor-Hellmich-Straße in Büderich. Ab 1. Juli 2017 gibt es dort keine Damenmode mehr. Münstermann bedauert es sehr, ausziehen zu müssen. „Es liegt nicht an mir“, sagt er, will über die Kommunikation mit dem Hauseigentümer aber auch nicht mehr erzählen. Besonders traurig sei es auch für seine Mitarbeiterinnen im Verkauf. „Wir hoffen, dass wir sie alle gut unterbringen können“, sagt Münstermann. Er wolle sich auf jeden Fall stark dafür einsetzen, dass die Verkäuferinnen neue Jobs bekommen.

Fläche von 200 Quadratmetern wird ab Juli leer stehen

Im April kann das Münstermann-Team 25-jähriges Bestehen am Büdericher Standort feiern – aber mit einem Schuss Wehmut und Abschiedsgedanken. Was Hanno Münstermann ab Juli macht, weiß er selbst noch nicht. „Vielleicht gehe ich wieder nach Amerika, vielleicht kaufe ich hier auch etwas – meine Zukunft ist noch unklar.“

Zu dem Geschäft mit seiner langen Schaufensterfront direkt an der Straße gehören der Verkaufsraum im Erdgeschoss, aber auch Büros in der Etage drüber. Mehr als 200 Quadratmeter hatte Münstermann in dem Gebäude belegt. „Wir waren immer mit allem total zufrieden.“ Im Geschäft bot er ausschließlich Damenmode an – und die kam von hochwertigen Herstellern wie Brunello Cucinelli, Fabiana Filippi, Etro, Ralph Lauren, Missoni, Bruno Manetti, Piazza Sempione oder Woolrich.

Münstermann, der aus der gleichnamigen Düsseldorfer Familie aus der Carlstadt stammt, war selbst in der Mode-Welt zuhause und in allen Modemetropolen immer viel unterwegs. Er wollte immer einen „Hauch von Mailand nach Meerbusch“ bringen. Darum sei es jetzt auch „eine große Katastrophe“, den Laden schließen zu müssen.

So sähen es wohl auch seine langjährigen Kundinnen, denen er nun die Nachricht überbringen müsse. Aber auch aus dem Rathaus gegenüber hört man traurige Stimmen. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage und Wirtschaftsförderin Heike Reiß bedauern beide, dass dieses Geschäft demnächst geschlossen wird.