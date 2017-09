Das Daniel Goldkuhle-Trio (Foto: Veranstalter) gastiert morgen mit dem Programm „A tribute to Ella Fitzgerald“ im Forum Wasserturm, Rheinstraße in Lank. Allerdings nicht mit drei, sondern fünf Musikern. Als Gast ist unter anderem Jan Klinkenberg (Klavier, Rhodes) dabei. An diesem Abend dreht sich alles um Ella Fitzgerald. Die Jazzsängerin hätte in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass werden die fünf Musiker bekannte und unbekannte Melodien der Sängerin präsentieren. Titel wie „Mr. Paganini“, „Black Coffee“, „Mackie Messer“ spielen die fünf Profimusiker in ganz eigenen Interpretationen. Sängerin Meike von Bebber erzählt dabei Anekdoten aus dem Leben von Ella Fitzgerald. Der Eintritt zu dem Konzert beläuft sich auf 15,40 Euro. Red