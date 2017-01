Modetrends für nächsten Winter

Die Modebranche trifft sich ab Freitag wieder in Büderich. Auf dem Areal Böhler sind abermals viele bekannte Veranstalter präsent.

Mehr als 10 000 Besucher werden wieder erwartet, wenn die Modemesse nun schon zum vierten Mal auf Meerbuscher Stadtgebiet stattfinden. Denn das Areal Böhler hat zwar auch eine Düsseldorfer Adresse, gehört offiziell aber zu Meerbusch. Darauf weisen vor allem die Meerbuscher Stadt-Spitzen immer wieder hin. Wirtschaftsförderin Heike Reiß: „Das ist mittlerweile auch angekommen, dass die Messe eigentlich in Meerbusch stattfindet.“

Gleichwohl ist es nach wie vor die Düsseldorfer Modemesse, die traditionell in der Landeshauptstadt stattfindet. Aber: „Meerbusch profitiert auf jeden Fall“, sagt Heike Reiß. So würden zum Beispiel Handwerker aus der Region für den Messe-Aufbau beauftragt oder werde auch die eine oder andere Übernachtung oder der Restaurant-Besuch auf ein Meerbuscher Konto gehen. „Umwegsrentabilität“ erklärt sie den betriebswirtschaftlichen Fachausdruck dafür.

Gallery-Messe findet diesmal nur noch an drei Tagen statt

Ab Freitag in dieser Woche informiert sich die Modebranche also wieder auf der Stadtgrenze Düsseldorf-Meerbusch über die Trends für den nächsten Mode-Winter 2017/2018. Dabei sind mehrere Veranstalter am Start. Die Igedo, klassischer Veranstalter der Modemesse, lädt vom 28. bis 30. Januar zur Gallery, der Order-Messe, die damit zum ersten Mal nur noch an drei Tagen statt an vier stattfindet. Ulrike Kähler, Project Director Gallery, dazu: „Die Veränderung der Laufzeit rührt aus einer Besucherdatenanalyse, die unsere Vermutung bestätigt hat: Drei Tage sind ausreichend für das Ordergeschäft.“ Gleichwohl bleibe es beim Showroom-Konzept für Agenturen und Premium-Marken, die übers Jahr auch ohne Gallery ihre Termine machen könnten. Zur Gallery gehören wieder die Organic Fair Trade Fashion und die Green@Gallery mit ihren Natur- und Bio-Themen sowie das Segment der Abendmode, die mit rund 80 Marken in der Kaltstahlhalle auf dem Areal präsentiert wird. Die Gallery ist ausschließlich für Fachbesucher geöffnet.

Modeschau von Thomas Rath auch für Endverbraucher zugänglich

Endverbraucher dagegen sind bei einigen Modenschauen willkommen: So lädt das Modekaufhaus Breuninger zu Freitag, 27. Januar, seine Card-Kunden (Eintritt: 49 Euro) ein, und bei Thomas Rath und seiner Modenschau am Sonntagabend (29. Januar) ist man mit 52 Euro Eintritt (Karten im normalen Vorverkauf) dabei. Veranstalter der Platform-Fashion-Schauen an drei Tagen ist die Agentur The Fable mit Jonas Klingenstein und seinem Team, die die Glühofenhalle und die Alte Federnfabrik auf dem Gelände nutzen.

Zur Reihe dieser Schauen gehören auch die Modepräsentation der Akademie Mode & Design (AMD) am Samstag, die Exit.16-Schau und die Präsentation von Annette Görtz. Nach der Fashion-Yard-Schau am Sonntag öffnet auch wieder der Popup-Markt, bei dem Teile der Modenschau direkt gekauft werden können.