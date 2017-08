Der Osterather betreibt ein Fachgeschäft für alles, was man zum Kochen im Garten braucht.

Michael Wolter weiß, was Grill-Fans lieben: „Draußen kochen wird immer beliebter.“ Der Geschäftsführer der FSP Fair Service Partner in Osterath passt sich mit dem Angebot von Sonnenschutz, Grillgeräten und Sitzmöbeln für den Außenbereich den Bedürfnissen der „Freizeitgesellschaft“ an: „Die Zeit, die draußen verbracht wird, bringt Mehrwert. Denn der Schritt auf den Balkon, die Terrasse oder in den Garten verschafft ein angenehmes Feeling.“

Auch Fleisch und die nötigen Zutaten werden verkauft

Michael Wolter, der in Bovert lebt, sich 1989 als Messebauer selbstständig machte und vor zwölf Jahren begonnen hat, vom Standort Breite Straße ein breites Firmendach zu spannen, bedient diesen Wunsch vor allem rund um das Thema Grillen.

„Die ältesten Grillstationen sind mehrere Millionen Jahre alt. Überall auf der Welt werden auf diese Art leckere Speisen zubereitet“, sagt Wolter. Seiner Meinung nach wird das gemeinsame Kochen im Freien immer beliebter: „Grillen weckt Emotionen.“ Diese bedient er in seinen Geschäftsräumen mit einer Auswahl an unzähligen Grillgeräten – vom Holzkohle-, Gaskugel- oder Elektrogrill über Grillstationen und Smoker bis zum keramischen Grill (Monolith). Aber das ist dem Geschäftsmann nicht genug. Er hat auch rund 70 unterschiedliche Grillbücher, allerlei Gewürze oder Salze aus verschiedenen Ländern, natürliche Geschmacksverstärker aus der Aroma-Bar und Grill-Soßen aus dem Büdericher Haus „Herr Edelmann“ im Programm.

Sogar ein besonderes Fleisch von speziell gezüchteten, im Emsland aufwachsenden Rinderrassen gibt’s im Ladenlokal an der Breiten Straße. Dort im Verkaufsraum können sich Freiluft-Fans bei verschiedenen Veranstaltungen über die neuesten Trends informieren. „Alles für Individualisten“, verspricht der umtriebige Osterather. mgö