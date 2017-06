Die Stadt fiebert dem Event entgegen. Das machte die Bürgermeisterin nun auf dem zweiten Tour-Gipfel in Düsseldorf deutlich.

Das Wort „Fieber“ geisterte immer wieder durch den Saal. Die ganze Region sei im Tourfieber, so Düsseldorfs OB Thomas Geisel. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage sieht das ähnlich, bezog die erhöhte Temperatur natürlich auch auf Meerbusch. „Das ist wirklich eine tolle Sache, dass die Großen des Radsports auch durch unser Stadt rollen,“ meinte sie in ihrem kurzem Statement.

Tour-Etappe wird auf einer großen Leinwand übertragen

Alle Kommunen stellten gestern auf dem zweiten Tour-Gipfel in Düsseldorf ihre Pläne für den Tag am 2. Juli vor. Angelika Mielke-Westerlage zählte für ihre Kollegen alles auf, was bislang in Meerbusch geplant ist: Tour-Räder als Deko in der Stadt, der bereits produzierte Tourfilm, ein Sportdorf auf dem Dr.-Franz-Schütz.Platz mit Tennisfeld, Einrad-Hockey und Windsurf-Simulator; außerdem wird das Sportfest von Oktober in den Juli verlegt: Am Sonntag, 2. Juli, werden die Sportler des Jahres geehrt. Auf einer Leinwand auf dem Platz wird die Tour übertragen. Wenn die Radfahrer den Ortsteil wieder verlassen haben – gegen 14 Uhr – zieht die Werkskapelle Böhler über die Dorfstraße und beginnt das Bühnenprogramm mit Taiko-Trommlern, Tanzvorführungen und Live-Musik. Beim Fest dabei sind auch Bürger aus der bretonischen Partnerstadt Fouesnant. Außerdem ginge es an diesem Tag auch darum, so Mielke-Westerlage, das Fahrrad als attraktives Verkehrsmittel zu bewerben.

Dass sich die Meerbuscher auf die Tour freuen, macht die Bürgermeisterin an einem kleinen Detail fest: „Unsere Tourklingel ist bereits ausverkauft.“ Eigentlich sollte der Verkauf des kleinen Souvenirs erst gestern beginnen, doch schon mit Öffnung der Bürgerbüros nach Pfingsten waren die ersten 500 Exemplare der Klingel ausverkauft. Trost für alle, die noch keine Klingel kaufen konnten: Die Stadt hat nachbestellt. ak