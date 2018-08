Bezahlt wird mit dem Ticket nach gefahrenen Kilometern, nicht mehr nach Tarifzonen.

Es habe immer mal wieder Beschwerden von Meerbuschern über die aus ihrer Sicht ungerechte Tarifstruktur gegeben, sagt Bernhard Hermann von der Rheinbahn. Nach Gesprächen unter anderem mit Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage und dem Technischen Dezernenten Michael Assenmacher gibt es nun eventuell eine neue Möglichkeit: Denn mit dem nextTicket wollen die Verkehrsunternehmen im VRR – und damit auch die Rheinbahn – eine neue Tarifstruktur testen.

Es handelt sich dabei um einen konsequenten Kilometer-Tarif und nicht mehr um einen Flächentarif mit Tarifgebieten und Waben. Moderne Smartphone-Technik macht das möglich. Nach den ersten Test-Erfahrungen beurteilen die meisten Kunden dieses Tarifkonzept als „gerechter“.

Von Büderich zum Düsseldorfer Hauptbahnhof kostet es weniger

Besonders profitieren von diesem Tarifkonzept diejenigen, die kurz hinter einer Tarifgebietsgrenze wohnen. Das gilt zum Beispiel für die Rheinbahnkunden in Büderich. Die Fahrt von Büderich-Landsknecht ist nur knapp zwei Kilometer weiter als die Fahrt von Düsseldorf-Lörick zum Hauptbahnhof. Während der Löricker für das Einzelticket 2,80 Euro bezahlt, kostet das Einzelticket ab Landsknecht 5,90 Euro. Die zwei zusätzlichen Kilometer kosten also in diesem Extremfall 3,10 Euro mehr. Das nextTicket kostet für die gleiche Fahrt einen Basispreis von 1,45 Euro plus 20 Cent pro Kilometer. Für die zwei Kilometer von Lörick bis Landsknecht hat der Rheinbahnkunde dann nur 40 Cent mehr zu bezahlen. Die gesamte Fahrt von Landsknecht zum Düsseldorfer Hauptbahnhof kostet dann 3,25 Euro. Mit jedem Kilometer mehr steigt dann aber auch der Preis.

Bis Ende August 2018 können die Meerbuscher das nextTicket noch testen. Danach wird der Test ausgewertet. Spätestens ab 2020 soll der Tarif verbundweit für alle Kunden eingeführt werden. ak/Red