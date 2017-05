Derzeit sind bei „Spirit of Joy“ von 76 Mitgliedern nur 12 männlich.

Ein Summen erfüllt den Raum, als der Gospelchor „Spirit of Joy“ mit dem Einsingen beginnt. Dann mischt sich rhythmisches Klatschen und Stampfen mit dem Gesang und bringt die im Halbkreis aufgestellten Chormitglieder so richtig in Bewegung. Jeden Montag treffen sich die Mitglieder des Gospelchors zur gemeinsamen Probe in der Christuskirche in Büderich. Zur Zeit hat der Chor 76 Mitglieder, doch es herrscht Männerknappheit.

Zwölf Bass- und Tenor-Sänger müssen sich gegen 64 Frauenstimmen durchsetzten. Keine leichte Aufgabe. Deswegen sind Chorleiterin Angelika Rehaag und die Vorstandsvorsitzenden Gabi Klinkhammer und Ralf Schmitz schon länger auf Männersuche. Mehrere Aktionen und Aufrufe sorgten für einen überschaubaren Zuwachs von zwei Sängern im vergangenen Jahr. Wünschenswert wäre die Verteilung zwei Drittel Frauen und ein Drittel Männer – also mehr als doppelt so viele männliche Stimmen wie derzeit.

Das Desinteresse der Männer liege oft an Unsicherheiten und fehlender Überzeugung, sagt Rehaag. „Doch bei uns muss niemand Noten lesen können. Man muss auch nicht solo singen. Es reicht, einen Ton treffen und halten zu können“, sagt Mitglied Tino Gabriel. Spaß an Rhythmus und Singen seien ausreichend, ergänzt Klinkhammer. Für diejenigen, die sich unsicher fühlen, gibt es Schulungen.

Neben dem Singen ist auch Gemeinschaft im Chor wichtig. Aktivitäten, Feste und Ausflüge zählen genauso zum Programm wie Chorproben. Das musikalische Repertoire besteht hauptsächlich aus traditionellem und modernem Black American Gospel, Blues und Jazz. Die Mitglieder, die Mitte 20 bis 70 Jahre alt sind, treffen sich montags von 18.30 bis 21.30 Uhr in der Christuskirche in Büderich.