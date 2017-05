Schüler, Rats- und Vereinsmitglieder reisen morgen zum Fest nach Frankreich.

Um 5 Uhr morgen früh ist Abfahrt: Dann geht es in zwei Bussen für rund 150 Meerbuscher nach Frankreich. Genauer: nach Fouesnant, der bretonischen Partnerstadt von Meerbusch. Delegationen beider Städte treffen sich zwar regelmäßig, diese Fahrt aber ist etwas Besonderes: Die Städtefreundschaft besteht seit 50 Jahren – und das soll in diesem Jahr in Frankreich, 2018 dann in Meerbusch gefeiert werden.

„Die Reisegruppe, die morgen fährt, ist bunt gemischt“, sagt Mit-Organisatorin Gabi Pricken. Darunter seien einige Schüler, Vertreter der einzelnen Organisationen, Sportler, Chorsänger, Vertreter des Rats der Verwaltung und, des Fördervereins. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage ist dabei ebenso wie Dezernent Michael Assenmacher. Aber auch ein Geschwisterpaar, das auf die Suche nach einer Brieffreundschaft reagiert hat und sich jetzt mit dem jungen Franzosen Theo trifft.

Das Programm zum 50. Jahrestag der Städtepartnerschaft geht bis Sonntagabend. Höhepunkt ist am Samstagabend der offizielle Festakt. Angelika Mielke-Westerlage wird ebenso wie ihr französischer Kollege eine Rede halten.

Die Meerbuscher sind in Gastfamilien untergebracht. Am Freitag geht es erst ans Meer, bevor die Reisegruppe mit dem Boot nach Concarneau fährt und sich mittags an einem Flashmob beteiligt. Abends findet ein Konzert statt, bei dem auch der Stephanus-Chor auftritt. Am Samstag stehen zudem Boule-Spiele auf dem Programm, Gespräche zwischen beiden Delegationen und die Vernissage der deutsch-französischen Künstlerausstellung.

In den vergangenen 50 Jahren haben sich mehr als 1000 Bürger aus Meerbusch und Fouesnant mit der Partnerschaft beschäftigt. Es gab einen regen Austausch unter allen Generationen.