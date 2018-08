Der 18-jährige Meerbuscher Oliver Gold hat sich in Südafrika um verletzte und einsame Meerkatzen gekümmert.

Mehr durch Zufall landete Oliver Gold in der Provinz Limpopo im Nordosten Südafrikas bei der „Vervet Monkey Foundation“, einer Nichtregierungsorganisation (NGO). Nach dem Abi wusste der Meerbuscher nur, dass er nicht sofort anfangen wollte, zu studieren. Viele Freunde gingen für ein Jahr nach Australien oder Neuseeland, machten Work-and-Travel. „Das Problem war aber, dass ich erst 17 war, dadurch fielen viele Optionen weg.“ Also suchte er nach kürzeren Projekten, Freiwilligenarbeit, irgendwas mit Natur- oder Tierschutz. „Viele dieser Angebote sind aber sehr kommerziell, da kann man für zwei Wochen Schildkrötenbetreuen in Australien schon mal 3000 Euro für zwei Wochen bezahlen“, sagt Oliver. Also suchte er weiter, und wurde fündig: In Südafrika kümmert sich die NGO um Grüne Meerkatzen, die wohl weit verbreitetste Affenart in der Region. Diese ist zwar nicht vom Aussterben bedroht, aber „in Südafrika ungefähr so beliebt wie Tauben oder Ratten in deutschen Großstädten“, sagt Oliver. Bis vor ein paar Jahren seien sie sogar als offizielle Plage bekannt gewesen. Weil immer mehr Felder von Landwirten genutzt würden, seien die Grünen Meerkatzen aus ihrer natürlichen Umgebung vertrieben worden. Auf Futtersuche plünderten sie aber die Ernte der Bauern – und verspielten sich damit sämtliche Sympathiepunkte. Im Schutzgebiet der Organisation wird ihnen ein sicheres Leben ermöglicht.

Etwa 600 Affen leben in den Gehegen der NGO auf einem 26 Hektar großen Gelände. Damit die Tiere sich nicht zu stark vermehren, sind alle Männchen kastriert. Dennoch kommen immer wieder neue hinzu, die verletzt oder einsam wurden.

An freien Tagen Ausflüge in den Krüger-Nationalpark

Mitte Januar reiste Oliver Gold nach Südafrika, zehn Wochen war eine Holzhütte sein Zuhause, mit bis zu 45 anderen Freiwilligen lebte und arbeitete er dort während der Baby-Hochsaison. Mal schnitt er Rüben, Kürbisse und Kohl klein, verteilte es auf Essensschalen. Mal trug er diese aus, brachte den Tieren Wasser. Dann half er auf der Station mit, betreute dort kranke Meerkatzen.

Nicht nur die Affen, auch das Land hat Oliver lieben gelernt: An seinen freien Tagen unternahm er mit der Gruppe Ausflüge in den Krüger-Nationalpark oder zum Blyde River Canyon, saß abends am Lagerfeuer mit anderen Freiwilligen aus Deutschland, Frankreich und England, aber auch aus den USA, Indien oder Mexiko zusammen, beobachtete Sonnenuntergänge von einem Baumhaus aus, das auf dem Gelände der Organisation steht. Dreimal täglich wurde für die Freiwilligen gekocht: vegan, ein Grundsatz der Organisation.

„Ich war vorher etwas skeptisch, was mich da erwartet“, sagt Oliver .„Aber seitdem ich wieder zu Hause bin, esse ich auch fast komplett vegetarisch.“

Zu sehr sollte er sich auch nicht umgewöhnen, denn der nächste Flug ist schon gebucht: Dem 18-Jährigen hat es so gut gefallen, dass er einen zweiten Trip geplant hat. Anfang September fliegt er wieder nach Südafrika, dieses Mal für sieben Monate. „Die Leute, das Land, die Affen – es hat mir einfach super gefallen“, sagt er. Außerdem seien viele seiner neu gefundenen Freunde noch immer vot Ort.