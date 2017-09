Viele Meerbuscher spendeten Lebensmittel für die Tafel.

Als großen Erfolg werten die Verantwortlichen bei „Meerbusch hilft“ die Tafel-Aktionswoche. Am Samstag hatten Ehrenamtliche des Vereins im Edeka Markt Nettersheim informiert und die Kunden dort gebeten, ein bis zwei haltbare Lebensmittel mehr zu kaufen und diese dann am Ausgang für die Meerbuscher Tafel zu spenden. Das taten sie gerne, insgesamt kamen 54 prall gefüllte Lebensmittelboxen zusammen. „Die Kunden gaben uns vor allem Nudeln, Kaffee, Dauerwurst und Gemüsekonserven. Viele ignorierten unsere Bitte nach ein oder zwei Lebensmitteln und spendeten viel mehr Produkte, mein Highlight war eine Kundin mit 24 verschiedenen Lebensmitteln”, berichtet Christina Pavia.

Schüler aller zwölf Schulen hatten Lebensmittel gesammelt

Während der gesamten letzten Woche hatten mehr als 5400 Schüler vorgelegt, zum ersten Mal in der Geschichte der Stadt Meerbusch engagierten sich dabei gleichzeitig alle Schüler der insgesamt zwölf Schulen und sammelten ebenfalls haltbare Lebensmittel. Diese wurden im Lager des Vereins am Wochenende durch weitere ehrenamtlich Tätige nach Warengruppen und Haltbarkeitsdatum sortiert. Den Donnerstag hatte sich der Büdericher Spitzenkoch Anthony Sarpong reserviert, er fuhr zusammen mit Tafel-Mitarbeiter Andreas Matz im Kühlwagen durch die Stadtteile, sammelte beim Handel unter anderem Joghurtbecher, Tee und Obst ein, die kurz vor dem Ablaufdatum standen oder wegen leichter Beschädigungen nicht mehr ganz so ansehnlich aussahen. Mehrere Landwirte unterstützten zudem mit erntefrischem Salat und Gemüse, das einfach nur zu klein für die Discounter ist. Tief beeindruckt vom Engagement der vielen Ehrenamtler half Anthony Sarpong auch bei der Ausgabestelle der “Meerbusch hilft – Tafel” im Pfarrheim der Heilig-Geist Kirche in Büderich mit und informierte sich im Keller auch gleich noch in der Kleiderkammer des Vereins, die zeitgleich geöffnet hat. Red