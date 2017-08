Die 26-Jährige aus Ilverich – und ihre Rinder – sind Teil der Kampagne fürs Einkaufen vor Ort.

„Wir sind Heimatshopper, weil wir sehen wollten, was in unsere Tüte kommt.“ Damit haben sich Lisa Leuchten und Alice, das Rind, beworben – und gewonnen: Sie – und einige andere Kühe – schmücken bald die Plakate für die Heimatshoppen-Aktion, die wieder ab Donnerstag, 7. September, in allen Ortsteilen von Meerbusch stattfindet.

„Hier werde ich immer gut beraten, hier kenne ich mich aus und fühle mich wohl.“

Lisa Leuchten

Lisa Leuchten ist 26 Jahre alt, studiert und jobbt noch in Hamburg. Alle sechs Wochen aber kommt sie nach Hause: nach Ilverich, zu ihren Eltern Heinrich und Steffi Leuchten auf den Hof. Und wenn sie dann in ihrer Heimat ist, geht sie auch einkaufen. „Am liebsten in Lank, weil wir das immer so gemacht haben. Hier werde ich immer gut beraten, hier kenne ich mich aus und fühle mich wohl.“ Darum war es für sie (und ein bisschen auch für ihre Mutter Steffi) selbstverständlich, am Wettbewerb um den besten Spruch des neuen Heimatshoppers mitzumachen. An diesem Sprüche-Wettbewerb haben sich mehr als 30 Meerbuscher beteiligt. Alle mit guten und witzigen Ideen - und vor allem mit dem klaren Bekenntnis zum Einkaufen vor der Haustür.

Denn darum geht es bei der Aktion, die die Industrie- und Handelskammer (IHK) ins Leben gerufen und die die Stadt Meerbusch übernommen hat: auf die Geschäfte in der eigenen Stadt aufmerksam zu machen, nicht im Internet zu bestellen, sondern mit dem Einkauf daheim auch die Verödung von Innenstädten zu verhindern.

Auftakt des Heimatshoppens ist der Feierabendmarkt in Büderich

Wie viele Einzelhändler in diesem Jahr mitmachen, wissen Wirtschaftsförderin Heike Reiß und Stadtmarketing-Beauftragte Alexandra Schellhorn noch nicht. Ab Montag aber kann sich jeder Teilnehmer sein Material abholen. Flyer, Plakate und Einkaufstüten liegen montags bis donnerstags von 13 bis 15 Uhr sowie am Freitag von 9 bis 12 Uhr in der Garage neben dem Rathaus in Büderich an der Dorfstraße bereit. „Wir hoffen natürlich auf viele Teilnehmer und vor allem auf die Unterstützung der drei Werbegemeinschaften in Büderich, Osterath und Lank“, sagt Heike Reiß. Sie macht noch einmal klar, dass dies eine Aktion des Einzelhandels ist, keine der Stadt, sondern sie nur von der Stadt unterstützt und begleitet wird.