26 Pädagogen, Erzieher und Übungsleiter nahmen jetzt an der Basketball Academy teil.

Die wollen nur spielen. Ausnahmsweise sind damit keine Hunde, sondern Kinder gemeint. Im Spiel erlernen sie den Umgang mit der Welt und entwickeln ihre kognitiven Fähigkeiten weiter. Besonders Bewegungsspiele haben einen positiven Effekt auf die ganzkörperliche Entwicklung.

Dieses Wissen ist die Grundlage dafür, dass Frederik Matthies in enger Kooperation mit dem OBV Meerbusch die „Kinder+Sport Basketball Academy” in die Sporthalle der Brüder-Grimm-Schule lotste. 26 Pädagogen, Erzieher und Vereinsübungsleiter vom OBV und dem Osterather TV kamen und lernten, wie man den Umgang mit dem Basketball an Vor- und Grundschulkinder vermittelt. Als Motivator war der neunmalige deutsche Basketballmeister und Europameister 1993 Henning Harnisch aus Berlin angereist. „Fähige Sportlehrer sind das Wichtigste bei der Vermittlung von Bewegungsspielen. Schon deshalb finde ich solche Aktionen gut“, sagte Harnisch.

Er ist auch Botschafter des bundesweiten Projekts Basketball Academy. „Es gibt derzeit zwölf Basketball-Bundesligavereine, die das Programm der Academy umsetzen. Und es ist das offizielle Nachwuchsprogramm der Bundesliga“, verrät Matthies. Er muss es wissen, betreut er doch mit seiner Sportmarketing-Agentur das Projekt. „Vor zehn Jahren haben wir mit dem Programm beim damaligen deutschen Meister Alba Berlin begonnen. Seitdem hat es seine Kreise gezogen“, so Matthies.

In dem Sportprogramm können sich junge Sportler vom Rookie in sechs Stufen bis zum Allstar dribbeln und werfen. Analog zum Gürtelsystem in vielen asiatischen Kampfsportarten wird die jeweilige Könnensstufe mit einem farbigen T-Shirt dokumentiert.