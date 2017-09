Nach der Grün-Weißen Nacht am Freitag geht es am Samstag richtig los. Paraden, Frühschoppen und Gala-Ball stehen auf dem Programm.

Alle drei Jahre feiern die Bürger von Langst und Kierst in trauter Gemeinschaft ihr Schützenfest. Mitten im Geschehen steht dieses Jahr das Königshaus um Holger I. Amelung und seine Ehefrau Hiltrud, die mit ihrem Hof an der Schützenstraße die perfekte Festadresse haben. Den Startschuss zum großen Fest setzen die St.-Martinus-Schützen diesmal ganz anders als in der Vergangenheit. Am Freitag geht es statt zur Dorfdisko zur Grün-Weißen Nacht. Ab 19.30 Uhr wird im Festzelt auf dem Bolzplatz eine zünftige Party gefeiert.

Der prachtvolle Festzug beginnt am Sonntag um 15 Uhr

Am Samstag startet das traditionelle Schützenfest. Die Kompanien der St. Martinus-Bruderschaft von 1858 ziehen zunächst zur königlichen Residenz, vor der der Hofstaat die Schützen auf einer malerischen Tribüne erwartet. Gemeinsam ziehen Herrscherhaus und Volk zum Festzelt, in dem ab 20 Uhr der Eröffnungsball gefeiert wird. Für Stimmung sorgt wie auch am Montag die Live-Band California Blue.

Sonntagfrüh geleiten die Schützen die Majestäten und Ministerpaare zur St. Martinuskapelle, in der um 9.30 Uhr die Festmesse zelebriert wird. Nach dem Auszug legen sie den Kranz am Ehrenmal zum Gedenken an die Verstorbenen nieder. Anschließend folgen Frühparade und Frühschoppen im Zelt. Nach einer Pause geht es um 15 Uhr mit dem prachtvollen Festzug durch den Ortsteil weiter. Mit dabei ist die Kindergruppe, die erstmals seit Jahrzehnten von einem Kinderkönigspaar angeführt wird: Junior-Monarch Philipp Helfenbein und Kinderkönigin Maxime Baum sitzen beim großen Königspaar mit in der Kutsche. Die Paradenabnahme erfolgt um 16.30 Uhr an der Ilvericher Straße. Anschließend klingt der Tag im Festzelt aus.

Beim Frühschoppen am Montag steht ab 11 Uhr die Dorf- und Schützenfamilie im Vordergrund. Abends erwartet Holger I. Amelung Gäste aus anderen Schützenvereinen zum Königs-Gala-Ball. Um 20 Uhr beginnt der festlichste Teil der königlichen Regentschaft.