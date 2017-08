In den nächsten Wochen findet die Wahl zur Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen statt. Der Termin für die Wahl, die wie immer per Briefwahl durchgeführt wird, ist auf Mittwoch, 18. Oktober, festgesetzt worden. Das teilte die Landwirtschaftskammer NRW jetzt mit. Die Hauptversammlung tritt dann kurz vor Weihnachten zusammen.

Etwa 55 000 Wahlberechtigte sind zur Wahl aufgerufen. Gewählt wird in den Wahlbezirken Rhein-Kreis Neuss, Coesfeld, Düren, Euskirchen, Gütersloh, Hochsauerland, Kleve, Lippe, Minden-Lübbecke, Olpe, Recklinghausen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Siegen-Wittgenstein, Steinfurt und Viersen. Diesen Wahlbezirken gehören insgesamt 20 Kreise und kreisfreie Städte an. Wahlleiter sind die Geschäftsführer der Kreisstellen der Landwirtschaftskammer.

Von den 81 zu vergebenden Mandaten entfallen zwei Drittel auf die Wahlgruppe der Betriebsinhaber und ihrer Familienangehörigen und ein Drittel auf die Wahlgruppe der Arbeitnehmer. Zur Wahl stehen mehr als 200 Kandidaten. Die Unterlagen – wie Stimmzettel und Wahlausweis – erhalten die Wahlberechtigten in diesen Tagen von der Landwirtschaftskammer per Post. Sie müssen spätestens bis Mittwoch, 18. Oktober, 15 Uhr, bei den Kreisstellen der Landwirtschaftskammer eingegangen sein.

Die gewählten Vertreter werden für die Dauer von sechs Jahren bis zum Herbst 2023 gewählt und sind Mitglieder der Hauptversammlung, dem höchsten Kammer-Gremium. Die Hauptversammlung, die in diesem Jahr am 8. Dezember in Bad Sassendorf im Kreis Soest zusammenkommt, beschließt unter anderem den Haushalt der Landwirtschaftskammer. Dort wird sie auch den Präsidenten, seine beiden Stellvertreter sowie die Mitglieder des Hauptausschusses wählen. Red