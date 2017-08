Landrat Hans-Jürgen Petrauschke hat den Osterather Konverter-Gegnern geantwortet und betont, die Konverterplanung sei Aufgabe von Amprion und der Bundesnetzagentur.

Ihre Hausaufgaben vom vergangenen Demo-Sonntag – „Regionalratsmitglieder anschreiben, Druck machen, Stellungnahmen einfordern!“ – haben viele Meerbuscher, die gegen einen Doppelkonverterstandort „Osterath“ kämpfen, bereits erledigt. Auch die ersten Reaktionen liegen mittlerweile vor, darunter ein Antwortschreiben aus dem Büro von Hans-Jürgen Petrauschke.

Petrauschke verteidigt die Entscheidung des Regionalrats

Der Landrat ist der Vorsitzender des Gremiums, das Ende des Jahres den Regionalplan aufstellt. Als solcher verteidigt er die jüngste Entscheidung des Regionalrats, die Reservierung für Kiesabbau auf der vom Netzbetreiber Amprion favorisierten Dreiecksfläche in Kaarst nicht aufzuheben. „Ich habe großes Verständnis für die vorgetragenen Sorgen“, schreibt Petrauschke an die Osterather Konverter-Gegner. Schon vor Jahren habe der Rhein-Kreis Neuss gemeinsam mit den Städten und Gemeinden darauf gedrungen, dass die Entfernung des Konverters von der geschlossenen Wohnbebauung eine besonders wichtige Rolle spielt. „Meine Position war immer: am liebsten keinen Konverter im Kreis; wenn er denn unbedingt nötig ist, dann muss in einem nachvollziehbaren Verfahren der Standort mit möglichst wenig Belastungen für die Bevölkerung gesucht werden“, so Petrauschke. Das von ihm gewünschte transparente Verfahren sei das aktuelle nicht, zumal im neuen Gutachten plötzlich Standorte auftauchen, die bisher nicht im Fokus standen.

Die Aufgabe einen Konverter zu planen, betont der Landrat, liege wohlgemerkt bei Amprion und der Bundesnetzagentur, nicht bei den Kommunen, dem Kreis oder dem Regionalrat. Dass die für Auskiesung vorgesehenen Flächen nicht einfach vom Regionalrat für andere Zwecke vorgesehen werden können, liege daran, dass in der Vergangenheit unkontrolliert überall, wo Kiesvorkommen vorliegen und die Kiesunternehmen sich etwa durch Pacht die Verfügung über die Grundstücke gesichert haben, Auskiesungsanträge gestellt wurden, die regelmäßig auch genehmigt werden mussten, sagt Petrauschke.

„Der Regionalrat hat sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht und sorgfältig entschieden.“

Hans-Jürgen Petrauschke, Landrat

Wenn der jetzt erzielte reduzierte Bereich an einer Stelle aufgegeben werde, bestehe die berechtigte Sorge, dass wieder überall Auskiesungen beantragt werden und genehmigt werden müssten. Das, sagt der Landrat, gelte es, im Interesse aller Kommunen am Niederrhein zu verhindern. „Der Regionalrat hat sich seine Entscheidung also nicht leicht gemacht und sorgfältig entschieden“, sagt der Landrat.

Wenn Amprion und die Bundesnetzagentur der Auffassung seien, die Dreiecksfläche sei der optimale Standort für den Konverter, könne Amprion den Standort bei der Bundesnetzagentur beantragen und die Bundesnetzagentur diesen genehmigen. Dann, sagt Petrauschke, würden die bei einer Entscheidung des Regionalrats beschriebenen negativen Folgen ausbleiben, weil ja nicht der Regionalrat seine bisherige Abwägung in Frage gestellt hätte. Laut Bundesnetzagentur sei das zwar möglich, das Verfahren aber juristisch risikoreich. „Ich begrüße es ausdrücklich, wenn unter Beteiligung des Landes nunmehr versucht wird, gemeinsam nach dem geeignetsten Standort zu suchen und dafür auch ein Verfahren zur Umsetzung zu finden“, so der Landrat.