NRW-Regierung sagt Unterstützung in der Debatte zu. Netzbetreiber Amprion will bis Ende des Jahres Klarheit über den Standort.

Rund 200 Interessenten füllten die Aula der Realschule Osterath bei einer von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage einberufenen Sondersitzung. Mit Plakaten und Bannern zeigten Teilnehmer ihren Protest gegen den Bau eines Stromkonverters in Osterath. Das Ergebnis vorweg: Das Land hat signalisiert, nun doch vermittelnd einzugreifen. Der Regionalrat wird aufgefordert, ein Bekenntnis zur Fläche in Kaarst abzugeben. Die Städte Meerbusch und Kaarst haben sich auf einen Schulterschluss geeinigt, um den besten Standort zu suchen. Die Botschaft von Amprion: Bis Jahresende muss der Standort feststehen.

Lautstarke Zwischenrufe aus dem Publikum

Die Besucher machten bereits vor und während der Sitzung lautstark auf sich aufmerksam. Zwischenrufe wie „Es geht nur ums Geld“ und „Der Mensch als Gut wird nicht wahrgenommen“ gingen während der Veranstaltung durch die Menge. Der Einladung der Bürgermeisterin waren unter anderem vier Experten von Netzbetreiber Amprion, zwei Vertreter der Bundesnetzagentur und Siegfried de Witt, Anwalt der Stadt Meerbusch, gefolgt.

Amprion machte in der Sitzung klar: Osterath läuft die Zeit davon. „Wir brauchen bis Herbst eine Entscheidung über den Standort“, sagte Thomas Wiede, Sprecher von Amprion. Im Notfall ließe sich die Entscheidung auch bis Ende des Jahres hinauszögern. „80 Prozent des Projektes können wir unabhängig vom Standort planen. Für den Rest brauchen wir die Ortslage, damit sich die Hersteller auf die Gegebenheiten einstellen können.“ Die Zeit drängt, da die südliche Trasse nach Baden-Württemberg 2021 fertiggestellt und in Betrieb genommen werden soll. Bis dahin muss der Konverter stehen. Da bis 2022 alle Atomkraftwerke bundesweit abgeschaltet werden sollen, entsteht in NRW eine Versorgungslücke. Diese könnte mithilfe des zugelieferten Stroms und des Konverters gefüllt werden. Die nördliche Trasse Richtung Emden soll hingegen 2025 fertig werden.

Die Bürgermeisterin sprach zu Beginn der Sitzung von einer gemeinsamen Stellungnahme mit der Stadt Kaarst. Beide Städte fordern, dass es zu einem Schulterschluss aller beteiligten Kommunen kommen müsse, die Verantwortung dürfe nicht von Behörde zu Behörde weitergeschoben werden. Zusätzlich warf sie der Landesregierung vor, seit 2012 die Kommunen in der Umsetzung des Vorhabens nicht zu unterstützen. „Weder die Bezirks-, noch die Landesregierung haben sich hier je eingebracht“, so Mielke-Westerlage.

Bundesnetzagentur ist nach eigener Aussage machtlos

Das aber habe sich kurz vor der Sondersitzung geändert: Mielke-Westerlage berichtete von einem Anruf aus dem Wirtschaftsministerium. „Sie sehen sich jetzt in der Verpflichtung, vor allem vor dem Hintergrund der Energiewende in unseren Prozess vermittelnd einzugreifen.“ Das sei neu, so Mielke-Westerlage. Sie setze auf den neuen Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP), aber auch auf die neue Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher, die sich beide des Themas annehmen wollen.