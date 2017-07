Nierst, Ilverich und Ossum-Bösinghoven freuen sich über ein Preisgeld.

Alle drei Dörfer in Meerbusch, die am 26. Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilgenommen haben, dürfen sich über ein Preisgeld freuen. Einer der ersten Preise, die mit einem Preisgeld von 800 Euro dotiert sind, geht an Nierst. Die Kommission lobte die Kinder- und Jugendarbeit des Nierster Bürgervereins, die Maßnahmen der Bürgerschaft zur Weiterentwicklung der „Neuen Mitte Nierst“ sowie die Brauchtumspflege auch durch die Kinder und Jugendlichen im Karnevalsverein. Einen zweiten Platz belegte Ossum-Bösinghoven. Dafür gibt es 600 Euro. 400 Euro und ein dritter Preis gehen nach Ilverich. Insgesamt 20 Dörfer aus sieben Kommunen im Rhein-Kreis Neuss hatten sich beworben. Kreissieger wurden Hülchrath und Straberg.

Eine Bewertungskommission hatte die teilnehmenden Dörfer bereist. „Der Wettbewerb lebt vom gemeinsamen Handeln der Bürgerinnen und Bürger, um gemeinschaftliche Perspektiven und Ideen für ihre Heimat zu entwickeln“, sagte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke bei der Bekanntgabe der Preisträger im Kreishaus Grevenbroich.

Petrauschke lobte den Gestaltungswillen und das ehrenamtliche Engagement vieler Bürger für ihre Heimat. Deshalb gingen auch alle teilnehmenden Dörfer und Ortschaften, deren Städte und Gemeinden wie auch der Rhein-Kreis Neuss letztlich als Sieger aus dem Wettbewerb hervor.

Preisgeld könnte Blumenampeln in Bösinghoven finanzieren

Norbert Paas, erster Vorsitzender des Nierster Bürgervereins, freut sich über die Auszeichnung. „Das finde ich ganz toll. Man muss sich sehr anstrengen, um gut abzuschneiden. Einen Schwerpunkt bei der Bewerbung hatte das Dorf in diesem Jahr auf die Gestaltung der Zukunft für Jugendliche gelegt.“ Hubert Kräling vom Bürgerverein Ossum-Bösinghoven nannte den zweiten Platz „erwartungsgemäß“. „Die Schönheit des Dorfes spielt auch eine Rolle, und da können wir nicht so viel bieten wie andere.“ Kräling sagte, er könne sich vorstellen, dass mit den 600 Euro Preisgeld weitere Blumenampeln für den Dorfplatz gekauft werden. tak