Kurz vor dem Ende des Programms zum Reformationsjubiläum am 31. Oktober setzt die Evangelische Kirche Meerbusch noch einmal ein Ausrufezeichen. Unter dem Motto „Evangelisch in Meerbusch“ laden die drei Gemeinden am Samstag, 7. Oktober, zu einer „Musikalischen Reise durch 500 Jahre“ ein.

Dahinter steht eine Idee, die die Kirchenmusiker Claudia Jacobs, Petra Wuttke und Rüdiger Gerstein im Zeichen des Lutherjahres über einen Zeitraum von 18 Monaten entwickelt haben. Herausgekommen ist ein Projekt, das den Arbeitstitel „Wandelkonzert“ trug und nun mit der Reise durch die Jahrhunderte realisiert wird. Außergewöhnlich ist, dass die Reise nicht nur durch die Musikwelt, sondern auch durch die drei Meerbuscher Gemeinden führt. Die rund 100 Mitwirkenden sind sechs Chöre, 20 Blechbläser und Streicher sowie eine Combo mit Bass, Gitarre und Percussion; sie wollen in jedem Konzert akustische Leckerbissen und musikalische Highlights von der Zeit Luthers bis zur Moderne und zum Pop bieten.

Start ist am 7. Oktober um 15 Uhr, in der Evangelischen Kirche Osterath. Dort ist Musik von der Reformationszeit bis etwa 1700 zu hören. „Darunter eine vierstimmige Motette von Luther, gesungen von den vereinigten Kantoreien Büderich, Lank und Osterath“, so die Kirchenmusiker. Jedes Konzert dauert 45 bis 60 Minuten. In der Christuskirche wird um 17 Uhr Kaffee und Kuchen serviert. Musikalisch gibt es Kostbarkeiten der Romantik bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts – darunter das berühmte „Halleluja“ mit drei Trompeten – und dem Auftritt des Streichorchesters „Concerto“ aus Strümp.

Abschluss in der Kreuzkirche in Lank

Die Konzerte finden in der Kreuzkirche Lank ihren Abschluss. Nach einem Abendimbiss ist dort ab 19 Uhr Musik zu hören, die von Pop, Jazz, Folklore und Gospel beeinflusst ist. Mit dabei sind hier auch Choropax aus Büderich, Chor 94 aus Lank, der Gospelchor Osterath sowie der Posaunenchor Lank und die WGT-Combo Osterath.

Wer Mitfahrgelegenheiten sucht, sollte sich in den Gemeindebüros melden: in Büderich unter Telefon 02132/99190, in Lank unter 02150/2002 und in Osterath unter 02159/912385. mgö