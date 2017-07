Der Regionalrat beschließt, die Kiesabbaufläche in Kaarst nicht umzuwidmen. Dieser Standort ist daher einmal mehr unwahrscheinlicher geworden.

Der Regionalrat hat gestern in Grevenbroich die nächste Runde in der Suche nach einem Standort für den umstrittenen Konverter eröffnet, in dem er mit Mehrheit entschied, sich nicht zu entscheiden. Im Klartext: Die vom Stromnetzbetreiber Amprion favorisierte Dreickecksfläche in Kaarst verbleibt weiterhin in der Kiesabbau-Bindung. Auf ihr kann unter diesen Vorzeichen der 20 Meter hohe Konverter nicht gebaut werden. Folglich rücken die beiden Flächen in Osterath wieder verstärkt ins Blickfeld, die im jüngsten, von Amprion in Auftrag gegebenen, Standortgutachten auf Platz zwei und drei genannt werden. Die von der CDU angeführte „Jamaika“-Koalition forderte aber zugleich in einer Erklärung die Bundesnetzagentur auf, „das Gutachten zu prüfen, baldmöglichst das Planverfahren weiterzuführen und in diesem die Standortfrage des Konverters mit zu beantworten.“ Im Kern erklärte sich der Regionalrat damit für nicht zuständig.

Kaarster Bürgermeisterin begrüßt das Vorgehen des Regionalrats

Die betroffenen Städte reagierten unterschiedlich. Großen Beifall gab es aus Kaarst. „Der Regionalrat hat richtig gehandelt“, sagte Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus (CDU). Sie fordert weiterhin ein Verfahren, bei dem eine Bewertung nach transparenten, objektiven und nachvollziehbaren Faktoren erfolgt. Harsche Kritik gab es aus Meerbusch. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage (CDU) schimpfte: „Hier werden nur die Zuständigkeiten hin und her geschoben. Das verunsichern unsere Bevölkerung und die übrigen beteiligten Behörden nur noch mehr.“ Sie hatte sich Mitte der Woche mit einer dringenden Bitte an den Regionalrat gewandt, sich der Meerbuscher Forderung nach einem klaren Votum für den Konverterstandort Dreiecksfläche Kaarst anzuschließen. Dass diese Forderung kein Gehör gefunden hatte, enttäuschte Mielke-Westerlage.

Nun soll die Bundesnetzagentur das Amprion-Gutachten bewerten

Die Meerbuscher SPD-Fraktionsvorsitzende Nicole Niederdellmann-Siemes sagte gestern, sie sei „entsetzt“. „Wir sind nun in einer schwierigen und dramatischen Situation. Es wird das Signal an die Bundesnetzagentur weitergegeben, dass die Kaarster Fläche de facto nicht zur Verfügung steht. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke verweigert somit eine vernünftige Abwägung und verwirkt eine politische Lösung.“

Der Verlauf der gestrigen Sitzung hat auch viele andere Meerbuscher enttäuscht. „Osterath hat nun berechtigte Chancen, Konverter-Standort zu werden“, sagte der Osterather Wolfgang Miller. „Nach fünf Jahren bin ich nach dieser Abstimmung sehr pessimistisch.“ Damit sei von einigen Beteiligten im jahrelangen politischen Gerangel einmal mehr die Unfähigkeit unterstrichen worden, Empfehlungen und Entscheidungen für die Menschen in Osterath zu treffen.