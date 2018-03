Die anderen Optionen sind als Standort aus dem Rennen. Das wurde gestern im Planungsausschuss des Regionalrats deutlich.

Nach wie vor steht nicht fest, wo der Konverter stehen soll. Nach wie vor sind die Dreiecksfläche in Kaarst und das Areal rund um Ingerweg/Sieperweg in Osterath im Rennen. Auch die gestrige Sitzung des Planungsausschusses des Regionalrates brachte nach zweieinhalbstündiger Diskussion kein Licht in das Dunkel. Letzte Sprachregelung von Seiten des Energieunternehmens Amprion war: Der Regionalrat müsste ein Signal geben, ob er die Dreiecksfläche in Kaarst umwidmet, so dass sie nicht mehr als Kiesabbaufläche genutzt werden soll. Dann könnte dort der Konverter gebaut werden. Von Anfang an war diese Fläche der Favorit beim Energieunternehmen aus Dortmund.

Auskiesung wäre dank Zusatz-Passus möglich

Das Thema Auskiesung war gestern wieder Thema: Das Landes-Wirtschaftsministerium würde in den Regionalplan Düsseldorf unter dem Kapitel Rohstoffsicherung einen Zusatz-Passus aufnehmen. „Quasi als Lex Spezial Regionalrat Düsseldorf“, erklärte gestern Alexandra Renz aus dem Ministerium. Kurzfassung: Dieser Passus würde es erlauben, vor dem Hintergrund der Energiewende die Dreiecksfläche umzuwidmen. „Das ist doch nun mal ein richtiger Wink mit dem Zaunpfahl“, kommentierte Rainer Thiel (SPD). Deutlichere Hinweise, diesen Beschluss in der nächsten Sitzung zu fassen, könne man doch nicht erhalten. Die CDU unter Dirk Brügge wollte sich nicht ganz so deutlich festlegen, signalisierte aber zumindest Zustimmung, ebenso wie die FDP.

Das aber heißt offenbar noch alles nichts. Zuvor hatte Lars Rößing von Amprion detaillierte Pläne für die Konverter erläutert. Mit der überraschenden Nachricht, dass von den zuletzt übrig gebliebenen Standorten nur noch zwei in Frage kommen: Osterath und Kaarst. Alle anderen lägen in einer Wasserschutzzone. Öle und Batteriesäuren, die im Konverter genutzt werden, könnten in das Wasser gelangen. Den Grund, warum diese Nachricht erst jetzt bekannt wurde, nannte er auch: „Wir sind jetzt in einer weiteren Prüfebene, in der mehr Details vorliegen müssen.“ Das Areal in Osterath war bislang mit zwei Flächen tangiert: Die südliche liegt zu nah am Wasser, so dass jetzt nur noch die nördliche in Frage käme.

Zur Sitzung, die gestern im Regierungspräsidium an der Cecilienallee in Düsseldorf stattgefunden hatte, waren auch wieder viele Meerbuscher angereist: Beigeordneter Michael Assenmacher ebenso wie Umweltschutzbeauftragte Dana Frey, aber auch die Konverter-Gegner setzten sich ins Publikum.