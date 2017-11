Bis Oktober sorgte der Opel Corsa in Meerbusch für Aufsehen. Dann ersteigerte ihn Anette Hammann und brachte ihn nach Hessen.

Rosti steht wieder zum Verkauf. Der rostfarbene Opel Corsa, der durch seinen auffälligen Rat-Style-Look die Blicke auf sich zieht, hatte zuletzt bis vor einem Monat in Meerbusch für Aufsehen gesorgt. Ausgestattet mit Jutesäcken, Mülltonne, Propeller und Gießkanne auf dem Dach, stand das ungewöhnliche und provokante Gefährt in den Meerbuscher Straßen. Und war dort manchem Anwohner ein Dorn im Auge.

Anfang Oktober dann ersteigerte Fotografin Anette Hammann Rosti im Internet und überführte ihn nach Bad Nauheim in Hessen. „Ich habe viele tolle Sachen mit Rosti erlebt“, sagt Hammann.

Zwei Anfragen aus Meerbusch soll es bereits geben

Nun aber werde es Zeit, dass seine Reise weitergehe. Es wäre schön, sagt sie, wenn das Gefährt wieder ins Rheinland zurückkehren könne, ehe das rollende Kunstobjekt in der Garage verstaube. Hammann fragt daher: Wer – vielleicht jemand in Meerbusch – will den Rosti haben?

Im ganzen Rhein-Main Gebiet sei sie unterwegs gewesen, vom kleinen Heimatdorf mit zwei, drei Gassen bis zur Goethestraße in Frankfurt. „Es gibt immer zwei Typen von Reaktionen“, sagt Hammann: „Die, die darauf abfahren und Fotos machen, und die, die sagen ,schrecklich, das gehört nicht hier hin’“.

So habe sie eine Vielzahl an unterschiedlichen Menschen kennengelernt und sei mit ihnen ins Gespräch gekommen. Über Autos und über Geld habe man gesprochen. Erstaunt seien viele über den kaputten Tacho gewesen. Das gehöre zum Gesamtpaket, sagt Hammann. Als Ersatz habe sie eine Tacho-App auf dem Handy verwendet. Kontakt mit der Polizei habe sie kaum gehabt, hin und wieder habe sie ein Lachen oder einen erhobenen Daumen bekommen.

Rosti sei zuallererst Spaß und Kunstfaktor, macht Hammann klar. Deshalb wolle sie ihn auch als Bastlerauto ohne Garantie verkaufen, obwohl die TÜV-Plakette noch bis Mai 2018 gültig sei. Verändert habe sie nichts an der besonderen Ausstattung, nur durchchecken ließ sie den Corsa. Die Werkstatt sei aber zuversichtlich gewesen, dass Rosti auch noch den nächsten TÜV schaffe, lediglich die Mülltonne auf dem Dach müsste wohl vorher entfernt werden.

„Ich will Rosti Leuten geben, die damit Spaß haben“, sagt Hammann. Ein Museum oder eine Kunstausstellung kämen nur infrage, wenn sich sonst kein Käufer findet. Es gebe aber bereits zwei Anfragen aus Meerbusch. Der Preis sei Verhandlungssache. „Rosti ist wertvoll, aber nicht teuer“, betont Hammann.