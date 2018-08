Diese Messe ist immer ein großes Klassentreffen: Zum zweiten Mal findet die „Chefsache“ auf Meerbuscher Stadtgebiet, in der Alten Schmiedehalle auf dem Areal Böhler statt. Vorher trafen sich die Köche, Sommeliere, Kellner und Hoteliers immer in Köln, um sich über neue Trends in ihrer Branche auszutauschen. Der erste Aufschlag im September des vergangenen Jahres war schon ein Erfolg, so dass schnell feststand, dass die Chefsache wieder im Areal stattfinden wird. Der Termin für die zehnte und damit kleine Jubiläums-Ausgabe: 16. und 17. September. Die Messe ist öffentlich, aber der Eintritt beträgt pro Tag 80 Euro. Mit Ralf Bos, Delikatessenhändler mit Firmensitz an der Grünstraße in Büderich, bewirbt sich auch gleich ein Meerbuscher um den Branchen-Oscar, der in verschiedenen Kategorien ausgeschrieben wird.

Ein großes Thema der Messe: Das Fine Dining Restaurant der Zukunft. In einer Gesprächsrunde geht es um Fragen wie: Was werden die Menschen in Zukunft essen, und wie wird das Angebot der Restaurants aussehen? Was werden wir in Zukunft servieren? Wie sieht ein Gericht aus? Im Mittelpunkt der Chefsache steht eine große Bühne. Dort verraten die besten deutschen und internationalen Köche, an welchen Projekten sie arbeiten. Durch das Programm führen der Gastrokritiker Jürgen Dollase, Thomas Ruhl, Initiator der Chefsache, sowie Vincent Moissonnier vom Zwei-Sterne-Restaurant Le Moissonnier in Köln sowie Schauspielerin Michaela Schaffrath.

Weitere Gäste auf der Bühne sind Andreu Genestra, Inhaber von drei Restaurants auf Mallorca, Yoshizumi Nagaya aus dem japanischen Sterne-Restaurant in Düsseldorf, die Zwillinge Ivan und Sergey Berezutskiy, Jan-Philipp Berner vom Söl’ring Hof auf Sylt oder Ana Ros vom Restaurant „Hia Franko“ in Kobarid in Slowenien. ak