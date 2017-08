63 Kinder nahmen an der zehnten Ausgabe des Sommerferien-Camps in Büderich teil.

Bereits seit zehn Jahren gibt es das Sommerferien-Tenniscamp bei Grün-Weiss-Rot Büderich. Besonders viel Spaß machen dem zehnjährigen Levi neben dem Tennis die zahlreichen Spiel- und Spaßangebote auf der Tennisanlage. „Ich finde es gut, dass die Trainer nicht so streng sind und auch mal Witze machen“, sagt Levi und erklärt: „Nächstes Jahr mache ich wieder zweimal mit.“

Das Camp ist für Anfänger und Fortgeschrittene gedacht

Diese Begeisterung spürt man bei allen 63 Kindern, die Tennistrainer Jörg Goldacker mit seinem Team in dieser Woche täglich betreut. „Es kann jeder mitmachen, vom Anfänger bis zum Medenspieler“, sagt Goldacker. „Es geht vor allem darum, bei neuen Kindern den Spaß am Tennissport zu wecken und auszubauen“, erklärt der Trainer der Tennisschule Elias. Wichtig sei außerdem die Abwechslung. „Wir rotieren da immer. Erst ein ernstes Spiel, dann etwas Spaß. Unter anderem mit einer Wasserrutsche.“

Ein Experte der Deutschen Sporthochschule Köln beschäftigt die Kinder neben dem Tennis zudem mit vielen koordinativen Bewegungsübungen.

Bei den Schülern kommt das gut an: Der neunjährigen Leandra aus Büderich gefällt beispielsweise „vor allem die Forderung in den Einheiten und die aufblasbare Wasserrutsche“. Mit vielen Freundinnen nimmt Leandra gerne an dem Camp teil. Bei den Clubmeisterschaften ist Leandra, die seit vier Jahren Tennis spielt, drittplatzierte geworden. Sie freute sich auf den Abschluss des Camps: „Am Donnerstag machten wir zusammen ein Lagerfeuer und zelteten anschließend mit allen auf dem Vereinsgelände.“

„Der Erfolg kommt vor allem“, erklärt Tennistrainer Goldacker, „durch die Mund-zu-Mund-Propaganda in Meerbusch. Wir können jedes Jahr viele neue Gesichter im Camp begrüßen“. Informationen zum Büdericher Feriencamp für das nächste Jahr gibt es auch im Internet. Red

www.tenniscamp-buederich.de