Kfz-Meisterbetrieb feiert 50. Geburtstag

Der Familienbetrieb von Manfred Geib wurde jetzt geehrt.

Anspruch und Motto sind eindeutig: Die Kunden sollen zufrieden sein, täglich. Und das soll aus Sicht von Manfred Geib jun. und seinem Team auch so bleiben. In der Familie Geib wird dieses Motto seit 50 Jahren intensiv gelebt. Damals, im Januar 1966, machte sich der Meerbuscher Manfred Geib sen. selbstständig – nur wenige Wochen, nachdem er seinen Meister gemacht hatte. Der Senior ist im vergangenen Oktober 83-jährig verstorben. Aber der Sohn erzählt: „Als Mieter einer kleinen Fläche hier an der Necklenbroicher Straße 27 hat er mit einem Mitarbeiter angefangen. Damals gab es noch eine Kohlehandlung und einen Schweinestall.“

Auszeichnung der Düsseldorfer Handwerkskammer

Ende 1980 schließlich hat der damalige Firmenchef das komplette Grundstück gekauft. Dort haben nicht nur alle Familienmitglieder gewohnt, sondern Sohn Manfred auch seine Ausbildung gemacht, Mitte der 80er die Lehre zum Kfz-Lackierer begonnen, dann die Meisterschule besucht und diese 1992 mit dem Titel Lackierer-Meister abgeschlossen. Bald hat ihn der Vater mit in die Verantwortung genommen, sich im Jahr 2000 komplett zurückgezogen und schließlich alles dem Junior übertragen.

Dieser durfte jetzt zum 50-jährigen Bestehen des Karosserie- und Lackier-Fachbetriebs von der Handwerkskammer Düsseldorf im Rahmen der Versammlung der Karosserie- und Fahrzeugbauer-Innung Krefeld-Viersen-Neuss eine Ehrenurkunde entgegennehmen. „Sie bekommt neben den vielen anderen Zertifikaten und Urkunden einen Platz“, freut sich Manfred Geib.

Er und sein zehnköpfiges Team haben den rein familiär geführten Betrieb – Terminierung, Organisation und andere administrative Aufgaben liegen in den Händen von Tanja Geib – um den Kfz-Technik-Bereich erweitert und übernehmen auch Inspektionen und alle anfallenden Reparaturarbeiten. „Aber wir müssen stetig mit der Entwicklung mitgehen, um in den nächsten Jahren bestehen zu können. Die Technik verändert sich rasant, wird viel komplizierter und auch im Lackbereich verlangt es nach stetigen Veränderungen“, weiß der Meister.

Schließlich soll auch die Zugehörigkeit des Meisterbetriebs zu Five Star, einem europäischen Netz von erstklassigen Unfall-Reparaturbetrieben ein Versprechen für höchste Qualität beim Service und bei der Ausführung sein. Dazu, dass es in der Zukunft weiterhin ausschließlich zufriedene Kunden gibt, soll jetzt auch der 1997 geborene Sohn Robin beitragen. Er hat vor wenigen Tagen seine Ausbildung beendet und die Prüfung zum Kfz-Mechatroniker abgelegt. Ab April wird er die Ganztags-Meisterschule in Düsseldorf besuchen. Und dann als dritte Generation in den Meerbuscher Familienbetrieb eintreten.