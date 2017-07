Die Gemeinschaft von St. Nikolaus plant in diesem Jahr noch zahlreiche Veranstaltungen.

Die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) von St. Nikolaus in Osterath hat für den Rest des Jahres noch einige Veranstaltungen im Programm.

Den Sieben-Schmerzen-Weg gehen die Osterather kfd-Frauen diesmal gemeinsam mit den Büdericher Frauen. Am Dienstag, 5. September, radeln alle Teilnehmerinnen ab der früheren Boverter Schule um 14 Uhr los. Für die Frauen, die nicht Radfahren, können bei dieser Veranstaltung Fahrgemeinschaften gebildet werden. Dafür können sie sich bei Monika Lickes unter der Telefonnummer 02159/3825, mobil unter 0178/5553825 oder unter der E-Mail-Adresse monika.lickes@t-online.de anmelden.

Die geplante Wortgottesfeier der Osterather Frauen am Donnerstag, 7. September muss hingegen ausfallen. Ebenso das anschließende Frühstück in der Nussschale. Der Mittwochstreff findet am 13. September in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und etwa 16.30 Uhr in der Nussschale statt.

„Frauenwege in Linn“ heißt es am Mittwoch, 13. September. Los geht es um 13.30 Uhr mit dem Rad ab Nussschale. Für die Frauen, die nicht Radfahren, können auch zu dieser Veranstaltung wieder Fahrgemeinschaften gebildet werden. Auch hier nimmt Monika Lickes (Telefon 02159/3825, 0178/5553825 oder E-Mail monika.lickes@t-online.de) die Anmeldungen entgegen.

Radtouren, Gottesdienste und ein Erntedankfest

Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der kfd Osterath wird zur Festmesse und Empfang am 9. September um 17.30 Uhr eingeladen. Die Anmeldungen für den Empfang, der in der Nussschale stattfindet, nimmt bis zum 12. August wieder Monika Lickes entgegen. Das Erntefest steht dann am Sonntag, 17. September, auf dem Programm. Das Fest beginnt nach der Messe zum Erntedank im Zelt am Uerdinger Gerichtsweg. Im kfd-Jubiläumsjahr wird das Kaffee- und Kuchenbuffet durch die Osterather kfd-Frauen angeboten. Dazu bitten die Frauen um Kuchenspenden und Hilfe beim Verkauf von Kaffee und Kuchen. Auch hier ist Monika Lickes die erste Ansprechpartnerin. Red