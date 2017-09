Die Veranstaltung fand im Vorfeld der U18-Wahl statt, die im Meerbusch am 15. September über die Bühne geht.

Am Ende der Podiumsdiskussion mit Direktkandidaten für die Bundestagswahl im Osterather JuCa gibt es einen klaren Sieger – und es ist kein Politiker und „Profi-Redner“. Gewonnen haben an diesem Abend ganz klar die Jugendlichen: Jene auf dem Podium, die die Runde mit Ansgar Heveling (CDU), Otto Fricke (FDP), Nicole Specker (SPD), Susanne Badra (Grüne) und Heiner Bäther (Linke) souverän, aber nicht zu erwachsen moderiert haben; und die, die im Publikum saßen und jetzt in Bezug ihre Wahl möglicherweise ein bisschen schlauer sind.

Zur Vorbereitung auf die „U18-Wahl“ am 15. September, die in Meerbusch in diesem Jahr zum ersten Mal und auf Initiative des Stadtjugendrings stattfindet, haben sich die Direktkandidaten des Wahlkreises 110 (Meerbusch, Kaarst, Korschenbroich, Jüchen und Krefeld-Süd) auf Einladung der „querkopf akademie“ den Fragen eines vierköpfigen Moderatorenteams gestellt, das sich aus Vertretern der entsprechenden Jugendorganisationen zusammensetzte.

Drei Stunden dauerte die Veranstaltung

Auf der Moderatorenseite fehlte die Vertreterin der Jungen Linken, auf der Seite der Podiumsgäste Christof Rausch von der AfD. Die Jugendlichen hätten auch ihm gerne Fragen gestellt, die AfD beziehungsweise ihr Direktkandidat sei aber im Urlaub, erklärte „querkopf“-Gründerin Ulla Bundrock-Muhs den Zuhören zu Beginn der Talk-Runde. Bei der ersten Probeabstimmung erhielt die Alternative für Deutschland keine einzige Stimme.

Drei Stunden lang, unterbrochen durch eine 20-minütige Weißwurst- und-Bretzel-Pause, führten Niklas Geppert von den Jungen Liberalen, Felix Drewes von der Jungen Union, Moco Ippers von den Jungen Grünen und Noah Mihan Neejad von den Jungen Sozialdemokraten ihre Gäste durch fünf „junge“ Schwerpunktthemen: das Netzwerkdurchsetzungsgesetz (justiziell), das Auto der Zukunft (energiepolitisch), transatlantische Beziehungen (Außenpolitik), Extremismus in Deutschland (innere Sicherheit) und – Digitalisierung (Wirtschaft). Warum das freie W-Lan in Deutschland im Vergleich zum Ausland so spärlich ausgebaut sei, wollte Niklas Geppert, der eines „der“ Zukunftsthemen – eben Digitalisierung – moderierte, von Nicole Specker wissen. Die SPD-Kandidatin erklärte, was aus ihrer Sicht getan werden muss: Extrem ins Breitband investieren, gutes Internet für Unternehmen und Privathaushalte selbst in abgelegenen Dörfern schaffen, zusehen, dass man die Digitalisierung in Schulen voranbringt und sie schnellstmöglich Bestandteil des Unterrichts wird.

Netzausbau, Schulen und Medienkompetenz thematisiert

Ansgar Heveling bekam eine Frage zum mobilen Netz gestellt. Konkret: Was sich dagegen tun lässt, dass es in einigen Regionen eine halbe Stunde dauert, um ein Bild über WhatsApp zu verschicken? Deutschlandweit ein lückenloses Netz aufzubauen, sei Aufgabe des Staates, erklärte Heveling, der seit 2009 für die CDU im Bundestag sitzt. Und er berichtete vom entsprechenden Förderprogramm des Bundes, von dem auch Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis Neuss profitierten.