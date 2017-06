Die Gewinner werden am 2. Juli auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz geehrt.

Einen neuen Modus gibt es in diesem Jahr bei der Wahl zu den Sportlern des Jahres, die im Rahmen des Festes anlässlich der Tour de France geehrt werden. Seit der Premierenveranstaltung im Jahr 2001 hatten bislang immer die Meerbuscher Bürger die Wahl – sie bestimmten, wen sie zu den besten Athleten in den verschiedenen Kategorien bestimmen. Am Sonntag, 2. Juli, werden ab 15 Uhr auf einer Bühne auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz nun Sportler ausgezeichnet, die eine elfköpfige Jury unter Vorsitz von Karl-Heinz Rütten vom Stadtsportverband ausgewählt hat.

Bei den Senioren gibt es vier Kandidaten, bei den Junioren drei

Bei den Junioren hat die Jury die Wahl zwischen drei Sportlern: Die Leichtathletin Tharsha Saravanapavan ist deutsch-tamilische Titelträgerin im 100+ (400-Meter-Lauf, Weitsprung, Hochsprung und 4x100-Meter-Staffel); Nachwuchstennisspielerin Noa Paulina Götting vom TC Bovert wurde U9-Verbandsmeisterin, Bezirksmeisterin, Kreismeisterin und Stadtmeisterin; Tennisspieler Elias Emilio Walter vom TV Osterath feierte einen Triumph bei der Bezirksmeisterschaft.

Vier Kandidaten gibt es bei den Senioren: Felix Kersten ist Doppel-Weltmeister und Europameister im Snowkiten und gilt als schnellster Snowkiter der Welt. Tennisspielerin Reinhilde Adams wurde Internationale Deutsche Meisterin der Senioren in der Altersklasse der Damen 65. Im Inline-Skating gewann Marion Annerose Althoff die Vizeweltmeisterschaft und die Europameisterschaft. Der Osterather Marius Runge wurde Vize-Europameister im Shuffleboard.

Bei den Mannschaften des Jahres hat die Jury bei den Junioren drei Vorschläge zur Auswahl: die Fußball-A-Jugend des FC Büderich 02, die U 11-Basketballerinnen des Osterather TV sowie die A-Jugend-Fußballer des OSV Meerbusch.

Vier Kandidaten gibt es bei den Senioren: Die Handballerinnen des TuS TD Lank wurden Kreispokalsieger, Vizemeister der Oberliga und stiegen in die Nordrheinliga auf. Den Fußballerinnen des OSV Meerbusch gelang als Meister der Kreisliga A der Aufstieg in die Bezirksliga. Die zweite Mannschaft der Fußballer des TSV Meerbusch hat als Aufsteiger den Klassenerhalt in der Landesliga geschafft. Und die Volleyballer des Osterather TV stiegen als Landesliga-Meister in die Verbandsliga auf.