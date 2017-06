Das Quintett hat jüngst eine „Leos“-Gruppe – vergleichbar mit den Lions Clubs – für den Raum Meerbusch und Willich gegründet.

„Wir wollten als junge Menschen aktiv werden und etwas bewirken“ – Teresa Luhr, Lisa Pintgen, Lena Specht aus Willich und Max Querling sowie Malte Ross aus Meerbusch haben jetzt eine Gruppe der „Leos“ für den Raum Willich / Meerbusch gegründet. Vergleichbar mit den Lions Clubs mit in der Regel einem deutlich höheren Altersdurchschnitt verstehen sie sich als Service-Club junger Menschen, die sich in verschiedenen Bereichen engagieren.

Bei dem Turnier am 30. September gibt es ein eigenes Regelwerk

Die Leos wurden von Steffen Gerling, einem Mitglied des Lions Clubs Willich, sozusagen „auf die Spur gesetzt“. Alle fünf kennen sich über ihn, lediglich Max Querling und Malte Ross waren vorher schon befreundet. Das erste Treffen habe im Januar 2017 stattgefunden und „wir haben festgestellt, dass die Chemie stimmte und wir alle gut zusammen passen“, so Querling. Er habe selber für sich schon mal überlegt, sich sozial zu engagieren, „in einer solchen Gruppe ist es aber noch viel cooler etwas anzustoßen“, meint er.

Die jungen Leute organisieren jetzt ihr erstes Projekt – ein Benefiz-Turnier auf der Golfanlage Duvenhof zugunsten des Fördervereins krebskranker Kinder Krefeld. Es findet am 30. September statt – der Duvenhof an der Stadtgrenze von Willich und Meerbusch ist nicht ganz ohne Grund Austragungsort: Max Querling ist Profi-Golfer und spielt auf der Pro Golf Tour – der dritten Liga des europäischen Profi-Golfs. Außerdem arbeitet er als Jugendwart im GC Duvenhof, seinem Heimatverein.

Für das Turnier haben die Organisatoren ein eigenes Regelwerk ausgearbeitet: im Prinzip ein „Texas Scramble“, bei dem in Vierer-Teams gespielt wird. Die Spieler schlagen gemeinsam ab und spielen dann wieder mit vier neuen Bällen von dem bestplatzierten Ball aus weiter. Landet aber ein Ball im Bunker, müssen alle ab da weiterspielen. „Diese Regelung erfordert mehr Taktik“, sagt Max Querling. Dazu wird es gesponserte Tee-off-Geschenke für die Spieler geben, am Abend ist Party auf der Terrasse des Landgut Duvenhof mit einem Pitch-Contest von der Terrasse auf das 18. Loch. Nach den Ergebnissen werden die Gewinne aus einer Tombola unter den Mitspielern verteilt. Die Mitspieler zahlen 25 Euro Startgebühr und mindestens 50 Euro als Spende für den Förderverein.

Den Verwendungszweck haben sich die jungen Leute aus mehreren Gründen ausgesucht. Sie wollten eine Aktion in der Region unterstützen. Dazu hat Max Querling das Eltern-Wohnhaus des Fördervereins neben der Kinderklinik im Helios-Klinikum in Krefeld besichtigt und war beeindruckt von der Arbeit des Vereins. Das Benefiz-Turnier ist ein offener Wettbewerb – mitmachen kann jeder, der Platzreife und Handicap 36 hat. Anmeldungen über das Sekretariat des Golfclub Duvenhof, Telefon 02159/911093 oder E-Mail an sekretariat@gcduvenhof.de.