Die Jury der Trude-Fischer-Stiftung hat die diesjährigen Gewinner ermittelt.

Richtig fein gemacht nahmen die Schüler der Städtischen Musikschule Meerbusch nacheinander am Flügel Platz, um das Preisträger-Konzert 2017 mit ihren ausgewählten Kompositionen zu gestalten. Am Tag zuvor waren diese sechs jungen Musiker zwischen zehn und 17 Jahren von einer fachkundigen Jury mit Musikschulleiterin Anne Burbulla, Stellvertreter Michael Krones sowie der Kölner Klavierpädagogin Cornelia Smidt zu den Siegern des Klaviermarathons rund um die Trude-Fischer-Stiftung unter insgesamt 15 in drei Altersgruppen spielenden Teilnehmern erklärt worden.

„Ein solcher Wettbewerb ist eine besondere Herausforderung, der sich die Schüler freiwillig stellen. Sie haben sich ausführlich vorbereitet und so haben wir ein großartiges Wertungsspiel gehört“, lobt Anne Burbulla die Leistungen der Schüler des Fachbereichs Klavier.

Lob für die Musikschüler und deren Lehrer Maria Graf, Stefanie Kürten, Helene Ross, Ursula Spee und Thomas Blomenkamp gab es auch von der Fördervereinsvorsitzenden Anja Eppner. Aber sie bat gleichzeitig um Spenden: „Angesichts der minimalen Zinserträge wird es immer schwieriger, das Vermächtnis der Klavierpädagogin Trude Fischer und damit die Förderung der Klavierschüler fortzusetzen.“

Vor allem für Benjamin Yu, Karl-Magnus Enckelmann, Mikio Jeide, Laurenz Scheurle, Maximilian Ostenade und Ewald Brunner aber war das Konzert aufregend. Sie trugen Kompositionen von Ignaz Pleyel über Beethoven, Bach, Mozart und Chopin bis zu Guren no yumiya-Lyrics vor und überzeugten das Publikum. Als Belohnung gab’s für alle 15 Klaviermarathon-Teilnehmer eine Urkunde. Unter den sechs Preisträgern wurde seitens des Fördervereins das Preisgeld in Höhe von 400 Euro nach Altersklasse und Schwierigkeitsgrad aufgeteilt.