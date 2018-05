Aus sportlicher Sicht war die Veranstaltung für den TSV erneut ein großer Erfolg. „Unsere Kinder haben tolle und wichtige Erfahrungen gesammelt“, sagte Frank Poschmann nach den beiden anstrengenden Tagen. Der Turnierleiter war auch sonst zufrieden. „Organisatorisch hat alles ganz wunderbar geklappt, und die Stimmung war großartig“, sagte er. Ob es aber eine sechste Auflage geben wird oder sie nicht finanzierbar ist, steht noch in den Sternen. Der Verein hatte die Veranstaltung erstmals ohne die Hilfe des Sponsors auf die Beine stellen müssen, der in den ersten vier Jahren dabei gewesen war. Wie teuer die Veranstaltung für den TSV nun am Ende geworden ist, darüber haben die Macher noch keinen Überblick.

Seit Wochen hatten die Jungs des TSV Meerbusch dem Ereignis entgegengefiebert. Beim Fußballturnier um den Pfingstcup konnten sich die E-Jugend-Fußballer mit dem Nachwuchs der Profimannschaften aus Europa messen, hatten die einmalige Chance, im Spiel gegen Manchester City, Juventus Turin, Borussia Dortmund oder Lokomotive Moskau anzutreten. Zum fünften Mal richtete der TSV den Wettbewerb aus, bei dem an den Pfingst-Feiertagen ein Hauch von Champions League über den Platz an der Nierster Straße wehte. Gut möglich, dass die Zuschauer bei den hochklassigen Spielen den einen oder anderen zukünftigen Profi erlebten.

Insgesamt 125 Mannschaften mit zum Teil großen und klangvollen Namen aus ganz Europa nahmen an dem gigantischen Turnier teil, dessen Spiele auf der Sportanlage des TSV Meerbusch an der Nierster Straße und auf den Plätzen des SC Schiefbahn, SV Rheydt 08 und OSC Rheinhausen ausgetragen wurden. Der TSV übernahm die Koordination des Spektakels. Die besondere Herausforderung war, die etwa 650 Spiele möglichst pünktlich abzuwickeln, um den sehr straffen Turnierplan einhalten zu können. Außer der E1 und E2 des Gastgebers durften auch die beiden Mannschaften des jüngeren Jahrgangs des TSV teilnehmen. Sie absolvierten außer Konkurrenz die Vorrunde und machten ganz neue Erfahrungen. So verlor die U10 von Trainer Mourad Nouisser, die in der Meisterschaft ganz überlegen Erster ihrer Staffel geworden war, zum ersten Mal seit September des vergangenen Jahres wieder ein Spiel.

Nach einem umjubelten 5:0-Sieg gegen den VfR Büttgen zum Turnierauftakt dachten die Blau-Gelben wohl schon, dass sie auch beim Pfingstcup nicht zu schlagen sind, doch dann folgten auf ein 0:2 gegen den SV Babelsberg ein 1:6 gegen den späteren Dritten 1. FC Köln und ein 1:4 gegen den späteren Fünften Antwerpen. Und auch beim 0:4 gegen Hellas Verona waren die Meerbuscher trotz ihres Ehrgeizes und großen Kampfgeistes gegen die körperlich, spielerisch und technisch überlegenen Gegner ohne Chance.