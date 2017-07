Bei der zentralen Lossprechung der Gärtner feierten kürzlich 100 junge Frauen und Männer den Abschluss ihrer Ausbildung.

Für insgesamt 100 junge Frauen und Männer – überwiegend aus dem Berufsschulbezirk Düsseldorf – ist ihre gärtnerische Ausbildung erfolgreich zu Ende gegangen. Bei der zentralen Lossprechungsfeier auf Schloss Dyck wurden sie als Fachkräfte in den Berufsstand der Gärtner aufgenommen. Die überwiegende Mehrheit stellte mit mehr als 60 Absolventen die Fachrichtung Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau. Die anderen neuen Fachkräfte erlernten den Gärtnerberuf in den Fachrichtungen Friedhofsgärtnerei, Zierpflanzenbau, Baumschule, Staudengärtnerei und Gemüsebau.

Silke Seidenberg hat ihre Lehre bei Selders gemacht

Bei der Lossprechung wurden vier Absolventen spartenübergreifend für ihre herausragenden Abschlussnoten besonders geehrt: Die Baumschul-Gärtnerinnen Sarah-Christina Joormann (Schley’s Blumenparadies, Mettmann) und Silke Seidenberg (Garten Selders, Meerbusch), der Landschaftsgärtner Christopher Weithauser (Firma Dirk Kruckelmann, Velbert) und die Zierpflanzengärtnerin Sandra Wirth (Landeshauptstadt Düsseldorf). Herausragende Prüfungsleistungen in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau erbrachten zudem die jungen Landschaftsgärtner Markus Theelen (Firma Thomas Krumm, Schwalmtal) und Thomas Sydenham (Andre Discher und Simon Frankenhauser, Düsseldorf).

Letztlich stellten alle jungen Gärtner dar, wie vielfältig die Möglichkeiten in den unterschiedlichen Bereichen des Gartenbaus sind. Darauf eingegangen wurde in einer Talkrunde mit ZDF-Redakteurin Stephanie Schmidt. Horst Fischer, stellvertretender Landrat, betonte, es freue ihn, dass die duale Ausbildung im Gartenbau funktioniert. In der Talkrunde wurde zudem deutlich, dass die Ausbildung neue Wege öffnet: Alexandra Gumpertz will Auslandserfahrungen sammeln und geht im August in die Schweiz. Malte Keil arbeitet bereits als Vorarbeiter und leitet im Rahmen seiner Aufgaben nun selbst Azubis an. Und Anna Lena Spitz strebt eine weitere Ausbildung im Bereich Gestaltung und Marketing an. Red