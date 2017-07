Ein Junge stürzte von einer Garage. Zwei Männer versperrten den Helfern den Weg mit Holzteilen und einem Müllcontainer.

Am Morgen danach ist es ganz ruhig auf dem Abenteuerspielplatz am Badener Weg in Büderich. Noch rennen keine Kinder über Spielhügel und Bolzplatz, das große Wasserbecken ist leer, der Baubereich hinter dem Spielhaus, in dem sich auch das Büro der städtischen Sozialarbeiter befindet, ist abgeschlossen – wie immer außerhalb der Betreuungszeiten.

Kinder und Jugendliche räumten den Weg wieder frei

Irgendjemand hat vor dem umzäunten Bereich Holzpaletten und gesplitterte Latten abgelegt. Ob sie Teil dessen sind, was sich am Montagabend gegen 21 Uhr auf dem Spielplatz in der Böhlersiedlung abgespielt hat, ist nicht geklärt. Sicher ist: Drei junge Männer haben dort laut Zeugenaussagen versucht, den Einsatz von Rettungskräften zu behindern. Ausgangspunkt war ein Unfall. Ein zwölfjähriger Junge aus Osterath soll auf den Dächern der angrenzenden Garagen herumgelaufen sein, berichtet ein Anwohner, der mit seinem Sohn an dem Abend auf dem Spielplatz war und anonym bleiben will. Der Junge habe versucht, von der Garage auf einen Bauwagen zu springen. Dabei sei er etwa zwei Meter tief gestürzt und habe sich am Bein verletzt. Der Anwohner rief nach eigener Aussage einen Krankenwagen und wartete, bis die Einsatzkräfte ankamen. Dann ging er mit seinem Sohn nach Hause.

Zu diesem Zeitpunkt sollen nur noch wenige Kinder und Jugendliche auf dem Spielplatz gewesen sein. Anschließend spitzte sich die Lage offenbar zu. Ein junger Mann habe während des Einsatzes gestört, sagt Polizeisprecherin Daniela Dässel. Die Polizisten verwiesen den 19-Jährigen vom Einsatzort. Die Tatverdächtigen sollen den Weg daraufhin absichtlich mit einem Müllcontainer und Möbelteilen, aus denen Nägel ragten, verbarrikadiert haben, um den Rettungswagen an der Abfahrt zu hindern. Hilfsbereite Kinder und Jugendliche räumten die Straße aber rechtzeitig frei.

„Das Ganze war wohl eher eine spontane und sehr dumme Aktion.“

Daniela Dässel, Polizeisprecherin

Dass sich die Fahrt zum Krankenhaus kaum verzögert habe, liege vor allem an der Hilfe aus direkter Nachbarschaft, betont die Polizeisprecherin. Der Junge habe bei dem Sturz keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten. Von einer geplanten Sabotage gingen die Ermittler nicht aus. „Das Ganze“, sagt Dässel, „war wohl eher eine spontane und sehr dumme Aktion.“ Fakt ist: Um die Personalien der Verdächtigen feststellen zu können, mussten die Beamten am Montagabend Unterstützung weiterer Kollegen anfordern. Den 19-Jährigen konnten sie mit Hilfe von Zeugen noch vor Ort ausfindig machen. Er soll aus der Nachbarschaft stammen, die Tat allerdings bestreitet er. Wer die anderen zwei jungen Männer sind, ist bisher nicht bekannt.