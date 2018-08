Die Furukawas ließen sich deutsches Bier schmecken – und erlebten viele Überraschungen.

Etsuko und Shigenobu Furukawa machen Urlaub – weit weg von der Heimat. Das japanische Ehepaar aus der alten Kaiserstadt Kyoto erkundet von Meerbusch aus das Rheinland.

Nach einem ausgiebigen Frühstück im „Bed & Breakfast Meerbusch“ unternehmen die Asiaten einen Ausflug in die Umgebung. „Wir waren am ersten Tag in Osterath und haben uns die netten kleinen Geschäfte angesehen“, erzählen die Beiden auf Englisch, was ihnen etwas Mühe bereitet. Doch mit viel Lächeln und Intuition kommt das Gespräch in Gang.

Die Hitze sei kein Problem, so das Paar – in Japan wird es oft heißer

Begleitet wurden sie von einer in Bovert lebenden Freundin, deren Vater Deutscher und die Mutter Japanerin ist. Sie hatte auch das kleine Hotel gebucht, das von Andreas Koenigs und Hausdame Susanne Hamann geleitet wird. „Wir fühlen uns im Hotel und in Meerbusch sehr wohl. Alles ist so schön grün“, so die Japaner.

Auf dem Rasen sind eine Holzterrasse und eine Hängematte installiert, wo die Gäste nach dem Tagesausflug relaxen können. Nach dem ersten Tag haben sich die Furukawas auf den Weg gemacht. Sie bestiegen den Zug nach Köln und besuchten den Dom, dessen Dimensionen sie bewunderten. Danach stand ein Stopp in einer typischen Kneipe auf dem Programm. „Das deutsche Bier schmeckt so ähnlich wie das japanische“, haben sie festgestellt. Dazu gab es Sauerkraut: „Das mögen wir gerne.“

Am nächsten Tag ging es nach Koblenz, wo sie besonders von der Statue Barbarossas beeindruckt waren. Vom Rheinufer aus sahen sie zu der Burganlage hinüber. Ob es nicht zu heiß gewesen wäre? „Nein“, sagten sie lachend. In Japan sei es im Sommer noch viel heißer. Nach einigen lustigen Versprechern wird das nächste Ziel klar: Bernkastel-Kues mit seinen Fachwerkhäusern. Doch der bei einer Weinprobe genossene Wein war nicht ganz nach ihrem Geschmack – zu süß. Ob es etwas gäbe, was sie überrascht habe? „Ja. Die Geschäfte sind am Sonntag geschlossen!“ Das sei schade gewesen. Dennoch reist das Ehepaar nicht ohne Souvenirs zurück: Würstchen und Marmelade sind im Gepäck.