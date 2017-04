In Lank geben sich die Kabarettisten die Klinke in die Hand

Gestern wurde das Programm der Meerbuscher Kleinkunst- und Kabarett-Tage vorgestellt. Am kommenden Montag beginnt der Vorverkauf.

Tausende von Meerbuscher haben sich schon gut unterhalten gefühlt: Seit 1988 gibt es bereits die Meerbuscher Kleinkunst- und Kabarett-Tage im Herbst, die jetzt in eine neue Staffel gehen. Gestern wurde das neue Programm ab 30. August vorgestellt. Es startet mit dem Auftritt von Manes Meckenstock aus Düsseldorf. Er steht mit„Lott Jonn oder als das Würstchen Huppsi machte“ am Mittwoch, 30. August, und am Donnerstag, 31. August, auf der Bühne im Forum Wasserturm.

Vince Ebert wirft mit Publikum einen Blick in die Zukunft

Vince Ebert, der die zweite Veranstaltung am Mittwoch, 13. September, und am Donnerstag, 14. September, bespielt, führt sein Programm „Zukunft is the Future“ auf. Der Wissenschaftskabarettist wagt einen Blick in die Zukunft und erklärt, wie wir in 20 Jahren sein werden. Arnulf Rating ist seit mehr als 40 Jahren Kabarettist und tritt am Mittwoch, 11. Oktober, und am Donnerstag, 12. Oktober, in Lank auf. Er spricht über den „Tornado“, in den sich die Menschheit durch die Technik hineinmanövriert hat. „Technik kann große Ängsten schaffen, aber zum Glück entwickelt Dr. Mabuse auf Anordnung von Dr. Uschi von der Leyen eine Sicherheits-App“, meint Arnulf Rating dazu.

René Sydows erstes Programm namens „Gedanken! Los!“ wurde mit elf Kabarettpreisen ausgezeichnet. Jetzt tritt er am Mittwoch, 15. November, und am Donnerstag, 16. November, mit „Warnung vor dem Munde!“ auch im Forum Wasserturm auf.

Ein Blick in die Adventszeit: Rainer Pause und Norbert Alich alias Fritz und Hermann führen ihr „Weihnachtsspezial 2017“ am Mittwoch, 29. November, und am Donnerstag, 30. November, auf. Die beiden „Vereinsphilosophen“ packen in den gefährlichen Zeiten des Terrors ein Weihnachtspäckchen nach dem anderen aus und bekommen durch deren Inhalte genug Stoff für ihre Lieder, Ideen und Vorurteile. Musikalisch begleitet werden sie von Stephan Ohm.

Auch Nessi Tausendschön will ihre Zuschauer wieder mit ihrem Auftritt begeistern. Am 13. und am 14. Dezember führt sie ihr neues Programm „Weihnachtsfrustschutz“ vor. Begleitet wird sie dabei am Flügel von Marcus Schinkel. Mit stimmgewaltig vorgetragenen Frustschutzmitteln in Liedform stimmt sie diejenigen auf das Fest der Liebe ein, die es über die Festtage nicht ins entfernte Ausland gezogen hat. Frustschutz ist vor allem in der Weihnachtszeit wichtig, weil diese Zeit die Erwartungen an das Leben so hoch schraubt wie keine zweite. Alle Vorführungen beginnen um 20 Uhr und kosten 22 Euro.

Ein weiterer Höhepunkt ist ein Auftritt von Dieter Nuhr am Dienstag, 19. September, um 20 Uhr. „Wir freuen uns immer wieder darüber, dass Dieter Nuhr seine neuen Programme erst auf kleineren Bühnen vorträgt“, sagt Bert Müllejans vom Forum Wasserturm. Einen Namen hat das Programm aber noch nicht. Der Eintritt wird für diese Vorführung 29,70 Euro kosten. Der Kölner Kabarettist Jürgen Becker („Mitternachtsspitzen“) gastiert am Donnerstag, 21. September, in Lank-Latum. Der Musiker Michael Fitz, der als Assistent der Kommissare Leitmayr/Batic im bayrischen Tatort bekannt wurde, tritt am Samstag, 18. November mit „Des bin i“ auf. Konrad Beikircher, auch schon ein Stammgast in Lank, gastiert wieder am 9. Dezember in Meerbusch, Gerd Dudenhöfer (Heinz Becker) am 23. November. sta