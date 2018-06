Tennis-Base Germany und der TSV Meerbusch arbeiten zusammen. Profis sollen Talente aus der Stadt und der Region trainieren.

Geht es nach Weltranglistenspielerin Carolin Daniels, Trainer Marius Kur und den Verantwortlichen des TSV Meerbusch, gibt es in der Stadt bald professionellen Tennissport. Daniels und Kur wollen an der Nierster Straße in Lank-Latum einen Stützpunkt ihrer in Münster beheimateten Tennis-Base Germany errichten. Dieser soll Anlaufpunkt für Talente der ganzen Region werden.

Die Organisatoren betonen, dass sie keinem etwas wegnehmen möchten. Es gehe ausschließlich darum, die bestehenden Strukturen mit einem weiteren Trainingsangebot im professionellen Bereich zu ergänzen. „Ziel ist es, hier langfristig Tennissport der Spitzenklasse zu etablieren“, sagt Daniels.

Der Nachwuchs soll sich auf hohem Niveau weiterentwickeln

Die Base möchte die Sichtung, Auswahl und Vorstellung sowie das professionelle Training von Spielern übernehmen, die Aussicht auf Erfolg im Profisport haben. Der Kooperationspartner TSV Meerbusch stellt die Plätze zur Verfügung. Der Vorteil für die Talente: Sie können bei ihrem Heimatverein weiterspielen und sich gleichzeitig auf hohem Niveau weiterentwickeln.

„Wir möchten Kinder und Jugendliche aus Meerbusch und Umgebung langfristig die Möglichkeiten geben, sich auf höchstem Niveau zu etablieren“, sagt Daniels, die in Münster und Paderborn gemeinsam mit ihrem Partner bereits Tennis-Bases betreibt. In Meerbusch entsteht nun das dritte Standbein.

Das Training soll aus Kondition, Koordination und natürlichem Tennisspiel bestehen. Laut der beiden Tennisenthusiasten sieht das Angebot vor, dass auch Profis in Meerbusch trainieren – und möglichst im Winter bleiben. Dazu sollen talentierte Jugendliche kommen.

„Meerbusch passt optimal, weil das Einzugsgebiet super ist. Des Weiteren ist es für unsere professionellen Spieler über den Flughafen Düsseldorf gut zu erreichen“, sagt Daniels, die den A-Trainerschein als Jahrgangsbeste absolvierte. Schon in diesen Tagen startet das Projekt in Zusammenarbeit mit Philip Kurz, dem Vereinscoach des TSV Meerbusch.

In Lank-Latum stehen bereits große Namen auf dem Plan. Unter anderem wird dort Sarah Gronert Headcoach werden, ehemalige Nummer 164 der Weltrangliste. Sie wird den Standort zusammen mit Jill Lindhorst und Karel van Wyk als Trainer leiten. Gronert ist immer noch beim TC Bredeney in der Bundesliga aktiv. „Sie passt perfekt in unser Team, da sie die nötige Erfahrung und das Know-how besitzt, um die Athleten optimal auf ihrem Werdegang zu begleiten“, sagt Daniels. Van Wyk war jahrelang als Coach mit den Profis auf der Tour unterwegs.

» Weitere Informationen erhalten Interessierte per E-Mail an:

info@tennisbase-germany.de