Stadt sucht Helfer zur Streckensicherung. „Volunteers“ werden Ende Juni in ihre Aufgaben eingewiesen.

Die Tour kommt auf Touren: Fieberhaft wird im Rathaus an den nötigen Maßnahmen zur Streckensicherung und Verkehrslenkung, am Platzmanagement, am Festprogramm und vielen Details gearbeitet, damit am Sonntag, 2. Juli, alles gelingt. Dann nämlich durchquert das berühmteste Radrennen der Welt, die Tour de France, im Rahmen des Grand Départ den Stadtteil Büderich.

Einen Tag vorher, am Samstag, 1. Juli, 17 bis 21 Uhr, steigt auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz die „Prolog-Party“, der „Aufwärm-Abend“ zum großen „TourTag Meerbusch“. Auf der Bühne spielen am Samstag die Bands „You Shall Rise“ und „Silke zahlt!“. Am Tour-Sonntag gibt es ein buntes Familienfest im Zeichen des Sports mit viel Livemusik, Sportlerehrung, Spiel- und Aktionsangeboten der Sportvereine und einem internationalen Gastro-Angebot im „Tour-Biergarten“. Unter anderen spielt die heimische Band „Sugarpops“. Eine Meerbuscher Besonderheit: Der Tag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Radfahrer-Gottesdienst im Hallenbadpark.

„Die Spannung steigt jetzt spürbar, vieles ist noch zu erledigen“, sagt Stadtsprecher Michael Gorgs. Gerade wurde die eigene Internetseite www.tourtag.de freigeschaltet, die vom Festprogramm über Verkehrsinformationen, Sponsorenportraits, die beteiligten Sportvereine und Presseservice alles Wissenswerte über das Großereignis kompakt bereithält.

Über die Internetseite ist auch die Werbung der rund 150 Tour-Helfer angelaufen, die neben Polizei, Feuerwehr und Kräften der Stadtverwaltung für die Sicherung der 3,5 Kilometer langen Strecke erforderlich sind. 60 haben sich bereits gemeldet.

Freiwillige sollten freundlich und zuverlässig sein

„Ohne freiwillige Helferinnen und Helfer ist es nicht möglich, das Rennen reibungslos durch unsere Straßen zu führen“, sagt Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage. „Ich bin aber sicher, dass sich genügend engagierte und sportbegeisterte Leute finden werden.“ Die „Tour-Volunteers“ sollten freundlich, zuverlässig, durchsetzungsfähig und besonnen sein und am 2. Juli das 18. Lebensjahr vollendet haben. „Und sie haben die einmalige Chance, das legendäre Rennen und das bunte Spektakel drumherum in der ersten Reihe mitzuerleben“, so die Bürgermeisterin.

Wer sich einen Platz als „Volunteer“ sichern möchte, sollte sich schnell anmelden: Eine E-Mail an die Adresse tourtag@meerbusch.de mit Altersangabe, Adresse, Telefonnummer und Konfektionsgröße (S, M, L, XL) genügt. Alle Helfer werden am Dienstag, 27. Juni, von Fachleuten der Stadtverwaltung in ihre Aufgabe eingewiesen. Alle Helfer erhalten ein Merkblatt mit wichtigen Infos, ein T-Shirt, die offizielle „Grand Départ“-Warnweste und ein Lunchpaket zur Verpflegung. Red