Mit etwa 8000 Besuchern verzeichneten die Verantwortlichen des Tennisturniers einen neuen Rekord. Am Sonntag gab es spannende Endspiele.

Turnierdirektor Marc Raffel ist sich sicher: „Das war das beste Turnier in all den Jahren.“ Dabei meinte er noch nicht mal das fast durchgehend gute Wetter, das nur mit der Ausnahme von Montag für sichere Spiele sorgte. „Es stimmte einfach alles.“ Zum sechsten Mal hatte er das ATP-Turnier in Büderich organisiert. Obwohl es immer wieder Wechsel bei den Titelsponsoren gab, konnte er das Challenger-Turnier auch im „Tenniszirkus“ positionieren. Schließlich gibt es für den Sieger 80 ATP Punkte und ein Gesamt-Preisgeld von rund 50 000 Dollar. Ob es nun beim Titel Tennis open Stadtwerke Meerbusch bleibt, steht im Moment noch nicht fest.

Albert Lopez, Chef des Energieunternehmens, würde schon gerne, kann der Entscheidung seines Aufsichtsrats aber nicht vorgreifen.„Aber unsere Erwartungen wurden voll erfüllt.“ Das Turnier sei eine „gute Veranstaltung, die es lohnt, zu unterstützen.“ Das sieht auch Tim Riepenhausen so. Der Mit-Inhaber der Digital-Marketing-Agentur Adisfaction hat mit seinem Team dafür gesorgt, dass vor allem in den sozialen Medien viel über das Turnier geschrieben wurde. Sein Fazit als Sponsor: „Wir sind zufrieden mit dem Turnier. Mit einem neuen Interviewformat, der Intensivierung der Aktivitäten auf Facebook und der Einführung des Ground-Tickets haben wir neue Akzente gesetzt und konnten die Reichweite des Turnier im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich steigern.“

„Das war das beste Turnier in all den Jahren.“

Marc Raffel, Turnierdirektor

Sein Ziel: „Wir sehen für die nächsten Jahre Potential, das Turnier noch besser zu vermarkten. Damit geht auch nochmal ein Appell an die Unternehmen der Region, sich bei diesem tollen Turnier zu engagieren.“

Ähnlich sieht es auch Holger Tiggelkamp. Der Unternehmer aus Osterath ist selbst Sportler und freut sich über jede Sportveranstaltung, die in Meerbusch stattfindet. „Und für dieses Turnier sollten noch mehr Meerbuscher Unternehmer Gas geben.“

Jeweils 89 Weltranglistenpunkte für die Sieger im Doppel

Am Sonntag stand aber mit den Endspielen im Doppel und Einzel erst mal das sportliche Programm im Mittelpunkt. Und da gab es jede Menge Tennis zu sehen, denn in beiden Finals ging es jeweils über die volle Distanz, also über drei Sätze. Im Doppel setzten sich David Perez Sanz (Doppel Weltrangliste 229) und Mark Vervoort (Doppel WR 266) durch und wurden damit Nachfolger der Vorjahressieger Kevin Krawietz (Doppel WR 75)/ Andreas Mies (Doppel WR 105). Die wurden übrigens von den neuen Titelträgern in Runde zwei ausgeschaltet. Im Finale standen Perez-Sanz/Vervoort der polnisch-ukrainischen Paarung Grzegorz Panfil (Doppel WR 258) und Volodoymyr Uzhylovskyi (Doppel WR 175) gegenüber. Doch der Favoritenschreck musste erst einmal selbst den Schreck des verlorenen ersten Satzes verdauen. Das klappte nicht auf Anhieb, denn auch im zweiten Satz lagen der Spanier und der Niederländer mit 2:3 und einem Break zurück. Doch beim Seitenwechsel schauten sich Peres-Sanz und Vervoort tief in die Augen und sahen jeweils den Siegeswillen des anderen. Am Ende hieß es 3:6, 6:4, 10:7 für Perez-Sanz/Vervoort. „Meinen letzten Turniersieg habe ich vor zweieinhalb Jahren gefeiert, deshalb ist der Sieg in Meerbusch etwas Besonderes für mich“, erläuterte Perez-Sanz. „Es fühlt sich richtig gut an. Wir hatten jede Menge Spaß. Auch weil das Publikum uns gut unterstützt hat. Ich hoffe, euch nächstes Jahr alle wiederzusehen.“ Das Versprechen, auch bei der siebten Auflage des Turniers dabei zu sein, hörte Turnierdirektor Raffel gern. Perez-Sanz und Vervoort bekamen für den Sieg jeder 89 Weltranglistenpunkte, müssen sich den Siegerscheck über 2670 Euro aber teilen.