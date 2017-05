Holger Amelung setzt sich die Krone des Stadtschützenkönigs auf

Der 60 Jahre alte Langst-Kierster ist der zwölfte König der Könige. Nur drei Monarchen traten zur Entscheidung an.

Am Wienenweg in Osterath herrscht gespanntes Schweigen, nur der Bundesspielmannszug „Treu zu Osterath“ spielt den Marsch „Freude zur Musik“, als am Samstag um 18.20 Uhr ein lauter Knall ertönt. Holzsplitter fliegen durch die Luft und mit einem gezielten Treffer hat Holger Amelung die Reste des 15 Zentimeter dicken, grünen Holzvogels von der Stange gefegt und so die Würde des Meerbuscher Stadtschützenkönigs errungen. Inklusive Ehrenschüssen hat der Vogel 45 Treffer mit Kleinkalibermunition und 36 Schuss mit der Königspatrone aus dem Jagdgewehr ausgehalten, erklärt Ralph Platen. Der Artillerist vom Heimat- und Schützenbund Osterath hat das Schießen auf dem neuen Hochstand geleitet.

„Ich habe es genossen, einmal über den Tellerand zu schauen.“

Stefan Mosch, Vorgänger

Der 60 Jahre alte Langst-Kierster Amelung ist nun quasi der zwölfte König der Könige. Bei Sonnenschein waren mit ihm, Peter Fiegen aus Lank und Josef „Juppi“ Lickes aus Osterath allerdings nur drei Monarchen aus den mittlerweile acht Bruderschaften und Schützenvereinen zum Wettkampf angetreten. Im Anschluss an das Schießen folgte im Festzelt die Übergabe der Herrschaftsinsignien. Voller Stolz überreichte Dirk Humborg als Präsident der Langst-Kierster St. Matinus-Bruderschaft „seinem“ König die Silberkette und bemerkte stolz, dass- nach Karl Laugumer (1992), Helmut Humborg (1994) und Franz-Josef Münker (1996) nun schon der vierte Stadtkönig aus der Rheingemeinde komme.

Karl-Heinz Rütten, Ehrenpräsident des Heimat- und Schützenvereins Strümp, überreichte anschließend den Wanderpokal, der ebenso wie das Schießen selbst 1990 auf seine Initiative hin gestiftet wurde. Michael Börgers und Carsten Thören von der Volksbank Meerbusch vervollständigten die Amtszeichen mit dem funkelnden silbernen Königsorden mit dem goldenen Stadtwappen, der traditionell von dieser Institution vergeben wird.

Einen Rat gab Vorgänger Stefan Mosch aus Osterath dem neuen Monarchen mit auf den Weg: „Ich habe es sehr genossen, einmal über den Tellerand zu schauen!“ Dazu hat Amelung jetzt zwei Jahre Zeit, denn das nächste Vogelschießen wird im Herbst 2019 in Langst-Kierst stattfinden. Bis dahin gilt es etliche Schützenfeste, Vogelschießen und Veranstaltungen zu besuchen.